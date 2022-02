La davallada de nous casos de coronavirus ha estat espectacular. A Manresa s’ha passat de detectar 2.500 positius setmanals a 313 en un mes.

En el recompte realitzat pel Departament de Salut dels dies previs al 25 de gener, els casos comptabilitzats van ser 2.480. La xifra setmanals de l’1 de febrer van ser de 1.953; el dia 8 ja eren 923; el dia 15, 431, i el darrer recompte: 313.

Manresa tenia ahir la segona velocitat de transmissió del virus més alta de les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants, amb un índex de 0,83 només superat pels 0,97 de Mollet del Vallès.

Cal recordar que als casos confirmats per PCR o tests d’antígens incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies.

Per contextualitzar totes aquestes dades cal tenir present que durant aquest darrer tram de l’epidèmia, Manresa no ha estat encapçalant cap dels rànquings d’afectació, com sí que ha passat en altres fases, i a hores d’ara continua mantenint-se amb valors pròxims a la mitjana catalana.

La mitjana catalana era ahir de 820 punts de risc de rebrot, una velocitat de transmissió del virus de 0,75, una incidència acumulada a catorze dies de 1.130 punts i a set dies de 439.

La mitjana a Manresa era de 774 punts de risc de rebrot; 0,83 de velocitat de contagi i 940 i 392 d’incidència acumulada a catorze i a set dies, respectivament. Si a 23 de gener el risc de rebrot era de set mil punts ara no arriba a vuit-cents.

El Solsonès era la comarca catalana amb més velocitat de transmissió de la malaltia, amb un índex d’1,09, mentre que la resta de territoris de l’àmbit de cobertura del diari presentaven valors inferiors a 1 i l’epidèmia en recessió.

De les comarques de l’àmbit de cobertura del diari, el Moianès era la que presentava un risc de rebrot més alt amb 1.290 punts, la novena de Catalunya. Tot seguit apareixia al rànquing elaborat pel Departament de Salut de la Generalitat el Solsonès, amb 1.252 punts; l’Alt Urgell, 1.182, i l’Anoia, 1.114.

Amb menys de mil punts hi havia el Berguedà, 935; el Bages, 865 i la Cerdanya, 758.