El 20è Premi Simeó Selga que convoca el Rotary Club de Manresa-Bages ja té guanyador. Es tracta del projecte ‘Llums a l’ombra’, una proposta de les cooperatives manresanes Cultura del Bé Comú i La Codornella que vincula art, inclusió social i reciclatge al Centre Històric de Manresa. El lliurament del guardó tindrà lloc el diumenge 3 d’abril en el decurs d’una gala que tindrà com a escenari el Teatre Conservatori de la capital del Bages.

El projecte guanyador proposa la creació d’instal·lacions lumíniques interactives pensades com a llums de Nadal per als eixos comercials de la ciutat a través d’un procés de mediació creativa amb joves de carrer al Centre Històric de Manresa. La intervenció es vehicularà a través d’un centre obert de reciclatge i reutilització d’aparells, on es realitzarà el procés creatiu. L’objectiu principal és el de generar pertinença i vincles dels joves amb la comunitat i, d’aquesta manera, implicar-los en el teixit social i laboral de la ciutat.

El jurat, integrat per representants de l’Ajuntament de Manresa, la Fundació “La Caixa”, la Delegació del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Consell Comarcal del Bages, el Fòrum Econòmic de la Catalunya Central, la UManresa-FUB i el Rotary Club de Manresa-Bages es va reunir la setmana passada davant de notari per fer les deliberacions i emetre el veredicte.

Per vintena vegada, el Rotary Club de Manresa-Bages ha convocat el Premi Simeó Selga que té per objectiu guardonar els millors projectes d’interès social impulsats per entitats i associacions bagenques d’interès social i sense ànim de lucre. El premi està dotat amb 6.000 euros, que es financen amb els beneficis derivats de la gala i la col·laboració de diferents empreses i entitats.

Les entitats guanyadores

Cultura del Bé Comú és una cooperativa de treball sense ànim de lucre nascuda a Manresa el 2018, fruit de la unió de dos projectes informals, el projecte artístic Jo Jet i Maria Ribot i l’acció cultural transformadora promoguda per Jordi Jet Serra Morales i Marc Orriols Gol. En origen, neix amb la voluntat d’impulsar iniciatives que emprin la cultura com a eina de transformació social, amb especial incidència al Centre Històric de Manresa, on té la seu.

La Codornella és una cooperativa d’enginyers sense ànim de lucre formada per Aleix Badia i Pau Lafoz. Amants de l’enginy i la creativitat tecnològica, desenvolupen les seves capacitats en àrees com la impressió 3D, el disseny mecànic i electrònic o la programació. Tenen la seva seu al Centre Històric de Manresa.

Projectes reconeguts amb el Premi Simeó Selga

Gràcies al Premi Simeó Selga, en edicions anteriors han fet realitat els seus projectes AMPANS, en dues ocasions, l’Associació de la Lluita Contra el Càncer de Manresa, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, el CB i Unió Manresana, l’Associació Misteriosa Llum, l’ONG Arc de la Solidaritat, la Residència de Navarcles, els Tallers Musicals d’Avinyó, el Banc dels Aliments de Manresa, l’Associació Síndrome d’Asperger de la Catalunya Central, l’Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords – ARANS, la Comunitat de Sant Egidi, Els Carlins, #Invulnerables, l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès en dues ocasions, la residència del barri de la Sagrada Família de Manresa i el Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central.

Simeó Selga Ubach (Manresa, 1914 – 2010), va ser un dels manresans més destacats del segle XX i inicis del XXI. La seva llarga trajectòria i el compromís amb la família, les persones, la llengua i el país, li van fer desplegar una intensa activitat en molt diversos àmbits, entre els quals la pediatria i l’assistència sanitària, la pedagogia, la dinamització social i cultural, la política, les tradicions i el folklore, les arts i les lletres, la història i el patrimoni cultural.

El Rotary Club de Manresa dedica a aquest pediatre manresà el premi en reconeixement al seu activisme cívic, social, cultural i polític.