La mort de Jordi Marsal aprofundeix dolorosament la pèrdua de talent patida per Manresa i la Catalunya central els darrers mesos. S’afegeix a la llista de persones desaparegudes prematurament deixant un ric llegat de coneixement i testimoniatge en la seva parcel·la d’activitat professional i de significació pública. Ho explicaran abastament les cròniques que aquests dies posaran en relleu la seva persona i trajectòria, però deixeu-me expressar breument el dol que em causa la seva mort, justament ara, quan ja no puc expressar-li l’admiració que li professava calladament.

Jordi Marsal i Muntalà (no us deixeu el cognom de la mare, si us plau; ell no us ho perdonaria), abusava de la seva intel·ligència per convèncer els descreguts, per orientar els despistats, per guanyar qualsevol embat. El recordo en un debat celebrat a Navarcles durant la campanya pel referèndum sobre la permanència d’Espanya a l’OTAN, explicant perquè els socialistes passaven del «OTAN, d’entrada, no» proclamat quatre anys abans, al «Sí» explícit del 1986. Amb la veu enrogallada que el caracteritzava, el somriure murri que no dissimulava i la contundència amb què expressava els seus arguments, Marsal va plantar cara (és un dir) a la resta de representants dels grups polítics de l’època (que en aquells moments tampoc eren poca cosa), replicant i contra replicant brillantment fins a l’extenuació tothom: oponents, públic i moderador inclòs. Era imbatible. Que Catalunya votés NO va ser una anècdota en la carrera política del Jordi: a Madrid van saber apreciar i aprofitar la seva vàlua donant-li càrrecs i responsabilitats que el van convertir en una manresà amb poder. Poder real.

Intel·lectualment també enlluernava sense necessitat de marcar distàncies. La seva habilitat el convertia en tertulià imprescindible en dinars de converses interessades per ambdues bandes. Intercanviava punts de vista sobre això i sobre allò, discrepava quan la ideologia qüestionava el seu compromís, avisava l’error de l’independentisme perquè el considerava una causa perduda, i deixava constància del seu refinament amb coneixements gastronòmics i l’aroma dels cigars havans que emboiraven la conversa final.

Discrepàncies ideològiques, capacitats i responsabilitats a banda, confesso que a mi sempre em va captivar el seu pla de vacances estivals: repenjat en la soca mil·lenària d’una olivera en una illeta grega, rellegint els clàssics. Aprofundint la saviesa que ara trobarem a faltar.

Que la terra et sigui lleu, Jordi.