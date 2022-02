Ara feia temps que el convent de Santa Clara de Manresa no es convertia en l'escenari d'una pregària per la pau. Malauradament, l'inici de l'atac armat a Ucraïna ha portat la comunitat de religioses del convent manresà, amb la sor Lucía Caram al capdavant, a organitzar-ne una. La convocatòria és aquest divendres, a les 8 del vespre, amb el lema "La guerra no pot ser l'última paraula". Es convida tothom qui vulgui a participar-hi.