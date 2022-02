Els efectes del retard amb què s’han anunciat enguany les celebracions del Carnaval s’han notat especialment en la demanda de retalls i teles de roba per a la pròpia confecció de les disfresses. «Hi ha molta gent que per falta de temps ja no arriba a poder-se-la fer ell mateix», apunta el propietari de la Selecció del Retall de Manresa, Miquel Argelich.

A hores d’ara Argelich encara desconeix quina quantitat de metres de teles i retalls de roba pot haver venut, però calcula que «pot ser cap a la meitat del que vam vendre el 2020». Recalca que «és un any una mica especial perquè tot està sent molt improvisat i hi ha gent que encara és reticent, però estem contents perquè dins el que cap encara hi ha prou moviment», apunta. Ho diu tenint en compte que «pel Carnaval de l’any passat no vam vendre res», i amb la confiança que d’ara en endavant ja es vagi normalitzant la situació.

De fet, el seu és un dels negocis més perjudicats per la situació actual quant a la venda de material per a les disfresses. I és que, en les edicions de la prepandèmia «cap al novembre les colles grans ja ens venien a veure» per encarregar la roba, i en canvi aquest any «la gent s’ha esperat per assegurar-se que realment se celebraria el Carnaval», diu Argelich. Davant d’això, alguns clients enguany han decidit directament comprar la disfressa enlloc de fer-se-la ells, i també n’hi ha altres que han optat per «aprofitar el que ja tenien de l’últim any i fer-hi alguns retocs per tornar-s’ho a posar perquè no tenen temps material per fer-se-la tota nova». I és que «solen ser feines altruistes que es fan en els temps lliures i en caps de setmana..., i per a molts ja és massa tard».

Enguany, opcions senzilles

Per altra banda, el client que si que s’ha decidit a comprar retalls per elaborar-se la seva pròpia disfressa, enguany tendeix a allò «més bàsic i més fàcil de confeccionar», explica Argelich. Això vol dir «un tipus de roba que quan la talles no es desfila», i en què bàsicament només hi ha el treball de retallar i cosir sense haver de retocar res, «perquè això implicaria més tractament de costura i, en definitiva, més hores de feina».

En aquest context, «interessa que les disfresses facin efecte però que no siguin complicades de fer», si bé el client no es queda només amb els complements sinó que es fan la disfressa sencera. És el cas de Remei Pino, que fa uns dies era a la botiga per comprar la roba amb què es confeccionaria la disfressa, i que portaria amb la resta de companyes de la classe del gimnàs de les piscines municipals de Manresa. Explicava que «venim aquí, portem la foto al mòbil de com volem anar disfressades i ens orienten amb la tela que més se’ns escau». Enguany buscava peces per vestir de vikingues una colla d’uns 30 o 40».