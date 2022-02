El 20è Premi Simeó Selga que convoca el Rotary Club de Manresa-Bages ja té guanyador. Es tracta del projecte «Llums a l’ombra», de les cooperatives manresanes Cultura del Bé Comú i La Codornella que vincula art, inclusió social i reciclatge al Centre Històric de Manresa. El lliurament del guardó tindrà lloc el 3 d’abril al Teatre Conservatori.

El projecte guanyador, dotat amb 6.000 euros, proposa la creació d’instal·lacions lumíniques interactives pensades com a llums de Nadal per als eixos comercials de la ciutat a través d’un procés de mediació creativa amb joves de carrer al Centre Històric de Manresa. La intervenció es vehicularà a través d’un centre obert de reciclatge i reutilització d’aparells, on es realitzarà el procés creatiu.