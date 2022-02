Dos factòtums de l’art electrònic, Josep Manuel Berenguer i Miquel Jordà, van convidar alumnes i professors, dijous al vespre a la sala d’actes de la UPC de Manresa, a explorar els límits de l’art i la tecnologia. Ho van fer generant en temps real música i so mitjançant intel·ligència artificial.

La singular actuació encetava a la universitat pública manresana el programa UPCArts d’activitats culturals pensades per establir ponts i aliances entre ciència, tecnologia, art i cultura.

De currículum interminable, Josep Manuel Berenguer i Miquel Jordà van oferir un espectacle sonor i plàstic que va ser alhora una exhibició tecnològica en tota regla.

Situats en el camp de la recerca artística van oferir una simbiosi entre els dos mons (humà-màquina, software-ment) interpretant sons que es fusionaven al mateix temps amb la interpretació que d’ells en feien ordinadors mitjançant una programació molt especialitzada.

La resposta a com un ordinador pot crear música i imatge és plena de paràmetres, variables, translacions, mitjanes i anàlisis d’espectre en un llenguatge de programació alimentat, de moment, amb necessitat d’intervenció humana.

Això és el que fan Josep Manuel Berenguer i Miquel Jordà, tots dos artistes de llarga trajectòria especialitzats en música electrònica. Formats i bregats en aquest àmbit han anat transitat al llarg dels anys per les innovacions tecnològiques que han anat apareixent i que han integrat a la seva recerca per plasmar-la en una feina singular que no va deixar indiferent la quarantena de persones que es van aplegar a la sala d’actes de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa.

El pas següent, pel que es va poder veure, és que la ciència-ficció esdevingui real i –com en la novel·la de Philip K. Dick en la qual està basada Blade Runner– els androides somiïn xais elèctrics tot solets i pel seu compte.