Més espectacles al carrer i més dinàmics, un escenari al mig de la plaça Major, més protagonisme de personatges femenins i un himne. Són les principals novetats de la Fira de l’Aixada que a partir d’avui i durant tot el cap de setmana es viurà a Manresa. L’any passa es va haver d’ajornar a causa de la pandèmia. I aquest any, que compleix la seva 25a edició, se celebrarà sense restriccions però amb molts canvis. Segons els seus responsables, serà una estrena.

A partir de 3/4 d’11 del matí, que és quan és previst que s’obri el portal del Carme simulant que hi tornen a haver muralles a la ciutat, i fins al vespre, el Centre Històric de Manresa viurà la recreació del miracle de la Llum, l’enfrontament entre el rei Pere III i el bisbe de Vic Galceran Sacosta per la construcció de la Séquia o les penúries que va viure la ciutat a causa de la sequera abans que hi arribés l’aigua. Però també hi haurà escenes de la vida quotidiana, balls, música, teatre al carrer i parades artesanals de tota mena.

Els espais i horaris

La Fira de l’Aixada se celebrarà a carrers i places del Centre Històric durant tot el dia. Hi haurà escenaris per fer els espectacles de dansa al parc de la Seu, a la plaça Major i a la plaça Puigmercadal. La resta d’espectacles seran a la plaça de Sant Ignasi Malalt, Plana de l’Om, parc de la Seu i al carrer del Balç. També hi haurà espais fixos a la plaça Milcentenari, amb duels de vikings; a la Gispert, demostracions d’esgrima antiga; i a la casa Amigant, amb actuacions de l’Espantall. La fira començarà a 3/4 d’11 del matí amb actuacions i espectacles al llarg de tot el dissabte i el diumenge. També hi haurà demostracions d’oficis, activitats infantils i tallers gratuïts al parc de la Seu, a la Plana de l’Om i a la plaça Major.

Espectacle central

Una de les novetats d’enguany és l’espectacle central. Es durà a terme a la plaça Major a 2/4 d’1 del migdia, amb la visita del rei Pere III i que es titula L’inici de tot, i a 2/4 de 8 del vespre amb la del bisbe de Vic i que s’ha titulat L’aigua és llum. Al migdia comença la història i a la tarda hi ha el desenllaç. Es farà tant dissabte com diumenge. La novetat serà que l’escenari és al mig de la plaça i «passaran coses als balcons» dels edificis de la plaça, «amb la qual cosa el públic quedarà embolcallat» per l’espectacle. Una altra llicència que es permet el nou guió escrit per Sílvia Navarro és que el rei i el bisbe es veuran les cares al vespre. Històricament no va passar, però «hem fabulat i mesuraran les seves forces», explica Tàtels Pérez, de la Taula de Coordinació Artística. També s’estrenarà la cançó de l’Aixada, que vol ser una mena d’himne reivindicatiu de l’esforç i la defensa de les causes justes que va suposar la construcció de la Séquia de Manresa. La lletra és de la mateixa Sílvia Navarro i la música, de David Moreno. La interpretaran els 300 actors de la fira.

Més personatges femenins

Els personatges femenins guanyen protagonisme a la fira. «Expliquem la història des d’un altre punt de vista». La reina Maria de Navarra tindrà un paper més important que fins ara, i hi apareixen nous personatges com l’Agnès, la comerciant, les veïnes, la prostituta i un grup de vilatanes.

Espectacles més dinàmics

Més de 300 persones de gairebé una trentena d’entitats de Manresa actuaran a la Fira de l’Aixada. Després de la pausa de l’any passat, s’han renovat la majoria d’espectacles de carrer. Enguany seran més curts. Duraran entre 10 i 12 minuts per fer-ho més dinàmic i trobar-se’ls més sovint passejant pel Centre Històric.

La Taula de Coordinació Artística de l’Aixada la formen Mireia Cirera, Dani Ledesma, Tàtels Pérez i Climent Ribera. Pérez explica que ja feia temps que es plantejaven introduir canvis a la fira. «Després de la parada de l’any passat» a causa de la pandèmia «vam considerar que era el moment de fer-ho i introduir-los al mateix temps. No tots s’han rumiat ara, sinó que els hem anat madurant. «Hem tingut un any per mastegar-ho tot».

L’organització de l’Aixada és a càrrec de l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Manresa de Festa, amb la participació d’una trentena d’entitats. L’any passat va ser virtual.