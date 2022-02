La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran s’ha posicionat de forma molt crítica sobre els avenços que el sector bancari està fent a causa de les protestes de mal servei a les persones d’edat avançada. Consideren que «les minses millores introduïdes són una operació de maquillatge i que el dia de demà la patronal bancària pot novament modificar».

Sobre la instal·lació de caixers en els pobles que no en disposen consideren «improcedent que la Diputació de Barcelona hi aporti un milió d’euros anualment i que els ajuntaments que vulguin aquest servei hagin d’assumir una part del cost».

Han reconegut que s’han fet passes endavant, forçades per la mobilització de la gent gran arreu de l’Estat, però manifesten que «queden temes pendents per resoldre com és el cobrament de comissions, algunes d’elles escandaloses».

Des del seu punt de vista «encara queden força problemes per resoldre» i mentre no se solucionin continuaran fent denúncia pública de la seva gestió.

Van recordar que el mes de juny de l’any passat es van concentrar davant el BBVA, dilluns que ve ho faran davant de CaixaBank i, si no es resolen els problemes pendents, d’aquí a uns mesos ho faran davant del Banc Sabadell i del Banc de Santander.

Afirmen que seran bel·ligerants davant la limitació horària d’atenció directa als clients, la progressiva digitalització del servei en perjudici de les persones grans, el tancament de sucursals i la manca de caixers en pobles de la comarca i els cobraments de comissions per a qualsevol gestió. En definitiva, contra «la deshumanització del servei bancari».

Esmenten passos positius com l’ampliació de l’horari d’atenció als clients, la implantació d’un servei de telèfon gratuït per a les persones majors de 70 anys, que hi hagi prejubilats de banca que ajudin a la formació digital dels clients més grans, els nous dissenys de les APP per fer-les més compressibles i la creació del servei sènior per a les persones grans.

Però consideren necessària una llei que reguli la banca privada, que defensi els drets dels clients i que obligui els bancs a complir els seus deures i oferir un servei universal.

D’altra banda, la plataforma s’ha mostrat en desacord que els bancs cobrin diners públics per obrir caixers automàtics. Considera «improcedent» que la Diputació hi aporti 1 milió d’euros anualment i que els ajuntaments també paguin perquè hi hagi caixers en pobles que no en tenen.

Recorden que les persones tenen els diners dipositats als bancs per obligació, ja sigui per cobrar la nòmina o la pensió, i per pagar els serveis domèstics com són el gas, l’electricitat i l’aigua. Per fer-ne un seguiment van acordar convocar una reunió d’aquí a uns mesos.