Ampans converteix residus en mobles

El Servei Prelaboral d’Ampans realitza un taller de restauració mitjançant el qual s’han elaborat dos centenars de mobles i peces úniques i s’han recuperat 7 tones de residus procedents de les deixalleries del Bages.

L’elaboració artesanal de mobles dona eines als participants per aprendre l’ofici de fuster. «La fusteria es converteix en una eina meravellosa per desenvolupar valors com el treball en equip, l’empatia i la companyonia», segons la seva responsable, Núria Serra. Enguany, la causa solidària seleccionada per l’organització de la Transéquia 2022 és el Servei Prelaboral de la fundació Ampans. Amb aquesta col·laboració es vol aconseguir que mitjançant l’aprenentatge d’un ofici es redueixin les desigualtats de persones amb trastorns de salut mental al mateix temps que es treballa pel medi ambient amb el reciclatge i reutilització de fustes.

El Servei Prelaboral d’Ampans és un servei social específic per a persones amb trastorns de salut mental. L’objectiu és ajudar les persones ateses perquè adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral. Creat l’any 2007, el servei ara celebra 15 anys durant els quals ha donat suport a més de dues-centes persones.