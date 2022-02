Disset alcaldes del Bages i el Moianès, i el Consell Comarcal del Bages van denunciar la setmana passada que reben pressions d’Agbar i de la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) perquè fan una gestió pública de l’aigua a través d’Aigües de Manresa. El CCIES, organització empresarial de la qual forma part Agbar i altres grans empreses com Abertis o Saba, creu que Aigües de Manresa no té dret legal a expandir-se cap a altres municipis perquè aquests només tenen un 1 % de les accions, i amb aquest percentatge no es pot considerar un mitjà propi per prestar aquest servei.

Què és la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos, CCIES?

És una associació empresarial que es va fundar fa 10 anys, que té com a objectiu agrupar empreses que tenen una vocació i una activitat centrada en les concessions d’infraestructures i serveis públics.

Hi ha des d’empreses que gestionen autopistes públiques en règim de peatge, fins a empreses del sector de l’aigua, serveis socials, de transport de viatgers, telecomunicacions, residencials, equipaments esportius, d’aparcaments...

Què tenen en comú?

Són defensores del model concessional tradicional i històric. Una aliança entre una empresa privada i l’Administració per la prestació d’uns serveis públics. Gestionen serveis públics. El que fa CCIES és compartir les inquietuds del sector, promocionar-lo, defensar el model a Espanya i fora d’Espanya perquè tenim una relació molt intensa amb les institucions europees, i defensem que aquest és un model d’èxit que s’ha de fomentar, que és eficient i que genera qualitat en la prestació de serveis públics als ciutadans.

Per què creuen que Aigües de Manresa actua d’una forma il·legal?

Nosaltres no estem segurs de res. El que hem fet senzillament és demanar informació. Com en altres casos. Forma part de la nostra responsabilitat com a organització empresarial. Volem tenir la seguretat que no es restringeix l’entrada del sector privat en la prestació de serveis públics. Una restricció de la competència.

Doncs per què pensen que passa en aquest cas?

La qüestió central és que una administració, sigui la que sigui i en el sector de l’aigua o en qualsevol altre, pot decidir si un servei públic el presta ella o a través d’un tercer. Quan decideix que el presti una entitat, aquesta s’ha de seleccionar a través d’un concurs. Cal competir, perquè això és el que diu el sentit comú, l’exigència empresarial més elemental, i també l’ordenament jurídic a Espanya i a la Unió Europea. Que no hi hagi licitacions, concursos, només pot passar en supòsits molt excepcionals. Perquè insisteixo que estem parlant d’eliminar la competència. Perquè un ajuntament, una comunitat o un estat pugui crear una empresa i li encarregui directament que presti un servei amb l’exclusió de totes les altres, calen unes condicions molt estrictes.

Quines condicions?

La principal és que sigui una empresa realment pública. I que aquella administració que crea l’entitat tingui i exerceixi un control idèntic al que té sobre els seus funcionaris. Llavors aquesta empresa es pot considerar un mitjà propi. Això és el principal. Has de tenir el control total del mitjà propi perquè l’encàrrec sigui lícit.

Considera que això no passa a Aigües de Manresa?

Aigües de Manresa és un mitjà propi lògicament de Manresa. Ningú no ho posa en qüestió. El que és molt discutible és que sigui un mitjà propi d’un altre municipi que no sigui Manresa pel sol fet de generar la ficció que amb un 1 % del capital social un té el control efectiu igual que tindria sobre els propis funcionaris. És evident que no és així.

Aigües de Manresa argumenta que compleix tota la legalitat...

Aquesta empresa pública està vinculada a una administració, que és un ajuntament, i en aquest municipi pot prestar, com de fet fa, el seu servei públic. Un altre debat és si és més o menys eficient. Però on hi ha molts dubtes és que ho pugui fer al municipi del costat, perquè el que està fent és expandir-se. Imaginem-nos que Aigües de Manresa es fes càrrec de l’abastament d’aigua a la Corunya. Per tal que no hi hagués concurs, la Corunya compra l’1% de les accions d’Aigües de Manresa i li encarrega que presti el servei. És ridícul. I per què no ho és en el cas dels municipis del voltant? Aquesta és la qüestió. Jo crec que és de sentit comú. És una qüestió que no només afecta l’aigua, sinó tots els grans serveis públics municipals. La Unió Europea diu que s’ha de ser extremadament curós i enormement restrictiu perquè estem parlant d’eliminar la competència. El principi sempre ha de ser a favor de la competència, no en contra. Entenc que pugui ser còmode per als ajuntaments, que s’estalvien fer un concurs. Però hi ha una legislació i hi ha un valor fonamental que és la competència en la prestació d’aquests serveis.

17 alcaldes de la comarca i el Consell Comarcal es van reunir i van manifestar que Agbar i el CCIES els intimida i els pressiona. Com ho interpreten?

No ho comparteixo. El que ha fet CCIES, i forma part de la seva activitat, és una cosa tan raonable com demanar informació. S’ha demanat una informació pública que podria reclamar qualsevol ciutadà perquè els ajuntaments afectats expliquin la base legal i la raó per la qual han adoptat la decisió d’encomanar un encàrrec com a mitjà propi a l’Ajuntament de Manresa. Res més. Una altra cosa són les discrepàncies i la batalla legal que poden tenir amb Agbar, que és un associat més de la nostra organització. Nosaltres només pretenem que les decisions s’ajustin a la llei.

Ja els ha arribat aquesta informació? Què faran?

Ha arribat parcialment i fragmentada, cosa que encara no ens permet tenir un criteri sobre l’enfocament general. Jo crec que cal veure el dibuix complet, i a partir d’aquí prendrem alguna determinació.

Tenen altres casos oberts?

Sí. No tan sols vinculats al món de l’aigua. El que ens inquieta i perjudica són aquells casos en els quals les administracions decideixen de manera arbitrària excloure els operadors privats en determinats serveis públics.

Per què un servei que podria prestar per exemple Agbar hauria de ser millor que el d’una empresa pública? És un debat ideològic?

El més important de tot és que un servei públic sempre és públic. Hi ha un fals debat amb la privatització. L’aigua és un bé públic i ho ha de continuar sent. Però el mateix passa amb el transport urbà, el cementiri municipal o la sanitat.

Té un punt d’ideològic, sense cap mena de dubte. Nosaltres el que pensem és que s’ha d’anar al debat racional sobre com es presta millor aquell servei en termes de qualitat i eficiència, que es poden mesurar perfectament.