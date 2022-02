El projecte d’inserció laboral de persones amb problemes de salut mental que impulsen Osonament, la Fundació Althaia i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb el suport de la Fundació La Caixa fa un pas endavant. Aquest mes de març s’iniciarà un curs d’especialització a la UVic-UCC, anomenat «Suport entre iguals», per formar i acreditar persones amb experiència en problemes de salut mental i recuperació per tal que es puguin incorporar en equips assistencials a la salut mental i, d’aquesta manera, facilitar la inclusió social d’altres persones que es troben en una situació similar.

L’objectiu final és obrir la porta d’un nou mercat laboral a un col·lectiu amb dificultats d’inserció.

La posada en marxa d’aquesta formació universitària és possible gràcies a la implicació de la Fundació La Caixa, que, a través de CaixaBank, fa una aportació econòmica de 30.000 euros que permet subvencionar una part d’aquest curs.

És també una realitat gràcies a l’aliança de tres entitats de referència del territori en els àmbits de l’atenció a la salut mental i de l’activitat acadèmica i el coneixement, com són la Fundació Althaia, Osonament i el Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la UVic-UCC.

Suma de complicitats

A més, en aquesta ocasió, les tres entitats impulsores del projecte d’inserció laboral han sumat complicitats amb altres organitzacions com són el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, ActivaMent Catalunya, la Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en Primera Persona– Veus, l’associació Emilia Barcelona per tal de fer realitat el projecte.

La iniciativa s’emmarca en l’activitat científica de la Càtedra de Salut Mental i del Grup de Recerca en Salut Mental i Innovació Social. La creació d’aquest curs universitari dona continuïtat al projecte «Peer to peer», que es va portar a terme l’any 2019 com a prova pilot.

Aleshores, les persones que hi van prendre part van seguir un itinerari formatiu no reglat i també una part d’experiència com a agents de suport entre iguals.

Curs de 15 crèdits

La formació que s’inicia aquest mes de març és un curs universitari de 15 crèdits que inclou 56 hores de docència teòrica i 65 hores de pràctica.

L’equip de professorat és format per professionals sanitaris de la Fundació Althaia, Osonament i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, professors de la UVic-UCC, així com membres de l’associació Emilia, ActivaMent i la Federació Veus, que aplicaran una metodologia que combina formació teòrica amb dinàmiques participatives i grupals.

Les pràctiques externes incloses en el programa formatiu es faran als centres assistencials de la Fundació Althaia, Osonament i també al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

El curs, subvencionat, s’adreça a persones amb experiència en problemes de salut mental i recuperació.