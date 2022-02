Per les mans de Lolita Rovira, tota una institució, hi han passat els principals figurants de la Fira de l’Aixada de Manresa per caracteritzar-los i maquillar-los.

Quanta gent passa per les seves mans? En una Fira de l’Aixada normal hi poden passar 300 persones ben bé. Jo tinc el meu equip i a més a més estudiants del Guillem Catà que ens ajuden. Aquest any és atípic, molt diferent. Per la covid només faig els figurants. No es va voler que s’ajuntés tanta gent en un sol lloc. Satisfeta, però, de com ha anat? Jo m’ho estic passat molt bé, però trobo a faltar la moguda de molta gent. Però estic contenta que s’hagi pogut tornar a fer la fira. S’ha respirat ambient de fira. Hi porto molts anys i n’estic orgullosa. Quants anys ha participat en l’Aixada, Lolita Rovira? Si la fira ha fet 25 anys, jo en porto 24. L’any passat, tot i la pandèmia, es va fer un vídeo. I jo també hi vaig participar.