L’Agnès és una de les protagonistes de l’acte central de la Fira de l’Aixada que s’ha estrenat aquest any a l’escenari de la plaça Major. La interpreta la jove actriu manresana Aina Voserrais.

Què tal això de protagonitzar un dels papers principals de l’Aixada?

Molt bé, la veritat. No m’esperava per res del món que ho pogués fer. Se’m va plantejar i la veritat és que és molt xulo.

Fa teatre?

Faig els Pastorets d’Els Carlins des que tenia 6 anys. I he fet teatre també a Els Carlins, que és la meva companyia. I també a l’institut.

Se sent amb responsabilitat?

La veritat és que sí. Han canviat els guions, hi ha papers nous i ha tornat la fira. Però tot va molt bé.

Quina sensació es té actuant davant una plaça Major plena?

Fa molta impressió. És la cosa més gran que he fet mai. Dur micro, sentir-te la veu, veure com la gent et mira... També participen. Criden el bisbe, et donen suport. És com si anessis creixent.