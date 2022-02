Manresa viurà aquest dimarts una concentració en suport al poble ucraïnès. Amb el suport de tots els grups municipals, el consistori de la capital bagenca dona suport a les accions de mobilització organitzades per les entitats municipalistes de Catalunya. Demà dimarts, 1 de març, com a la resta de consistoris del país, tindrà lloc una concentració a la plaça Major a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà lectura del manifest i música per a la pau.