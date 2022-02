Manresa ha eliminat el carril de circulació directa de la carretera de Vic – proper a l’aparcament Pont de Ferro- que no passava per la rotonda de la plaça Prat de la Riba, en direcció sortida de la ciutat. L'acció s'ha fet en el marc amb motiu dels treballs de connexió de les xarxes de serveis i de la urbanització de l’enllaç de l’avinguda Països Catalans amb la plaça Prat de la Riba.

A partir d’ara, els vehicles que circulin per carretera de Vic en direcció sortida ciutat hauran d’accedir obligatòriament per la rotonda de la plaça Prat de la Riba per continuar per la Pujada Roja. Atesa la nova urbanització de l’enllaç d’avinguda Països Catalans amb la plaça Prat de la Riba, l’eliminació d’aquest carril de circulació és definitiu.

Els treballs formen part del projecte d’urbanització en marxa a l’avinguda dels Països Catalans que, un cop acabat, connectarà la plaça Prat de la Riba amb els Trullols. Els treballs s’estan fent en dues fases: la primera connectarà la plaça Prat de la Riba amb la carretera de VIladordis (obra molt avançada); i la segona entre la carretera de Viladordis i els Trullols (en marxa des d’aquest febrer).