Des d'aquest dilluns i durant uns dos mesos, el trànsit al camí Vell de Santpedor quedarà tallat per les obres d'urbanització del tram que connecta amb el carrer d'Enric Granados. Concretament l'afectació va de la cruïlla del carrer Zamenhof a la d'Enric Morera.

Les obres són fruit del desenvolupament d’un nou sector a la zona de La Parada. Es guanyaran 250 metres de noves voreres similars a les que ja hi ha amb arbres als carrers Zamenhoff, Enric Granados i el propi Camí Vell de Santpedor, arribant fins a la zona de l’Escola La Sèquia.

Durant l’actuació els veïns només podran accedir i sortir amb vehicles des del carrer Enric Morera; es prohibirà l’estacionament del Camí Vell de Santpedor entre el carrer Enric Morera i l’Escola La Sèquia; i es mantindrà un itinerari senyalitzat i protegit per a vianants en el tram d’urbanització entre el carrer Zamenhof i l’Escola La Sèquia.

Les obres es van iniciar l’agost passat i són fruit del desenvolupament d’un nou sector a la zona de La Parada. Es tracta d’una iniciativa privada que es va aprovar definitivament el 2012, però que va quedar aturada amb la crisi. El pressupost d’urbanització de l’àmbit és d’un milió d’euros. Permetrà la construcció d’un sostre total de 12.728 m2, dels quals 11.455 m2 es destinaran a usos residencials —que suposen fins a 164 habitatges— i 1.273 m2 a usos terciaris en planta baixa. De les parcel·les resultants que permetran la construcció d’aquest sostre, l'Ajuntament de Manresa obtindrà una parcel· ;la urbanitzada en concepte de cessió obligatòria i gratuïta del 10% d’aquest aprofitament. En concret, disposarà d’una parcel·la d’uns 900 m2 de sòl amb un sostre edificable de 1.445 m2 per a usos residencials —fins a 20 habitatges— i 160 m2 per a usos terciaris en planta baixa.

La urbanització del sector comportarà 150 metres de nova vorera (cantó oest) del Camí Vell de Santpedor, que amb una amplada de 8,80 metres donarà continuïtat a la vorera ja existent, amb 5,20 metres d’espai per caminar i passejar a tocar dels edificis i amb 3,60 metres que incorporaran dues fileres d’arbrat i bancs per seure. D’aquesta manera, se segueix la tònica de les darreres obres efectuades a la ciutat, com la de la Via Sant Ignasi, amb voreres amples i arbres i amb espais adaptats a totes les mobilitats.