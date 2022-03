La reivindicació perquè a l'esport hi hagi més igualtat entre homes i dones centra el programa d'actes a Manresa pel 8M organitzat per l'Ajuntament al costat d'una quinzena d'entitats. El programa inclou una trentena d'activitats. Aquest migdia n'han fet la presentació Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI; Antoni Massegú, regidor d'Esports, i Cloti Morales i Mercè Moltó, del Consell Municipal de la Dona.

Cruz ha argumentat que els actes del Dia Internacional de les Dones se centren en l'esport coincidint amb la Capitalitat del Bàsquet Femení i amb el 51è aniversari del primer partit de futbol femení a Manresa. Ha recordat que dins de l'esport federat de la ciutat només un 30% són dones i que només hi ha un 20% d'entrenadores i només un 31% de dones en les juntes directives dels clubs esportius, si bé ha remarcat que els últims anys han augmentat de manera substancial. En conjunt, però, ha lamentat que en el món de l'esport encara hi ha molta desigualtat pel que fa a les oportunitats, als sous, a la repercussió mediàtica i també entre els professionals que segueixen la informació esportiva, entre d'altres.

2.200 canelleres liles per lluir durant tot el mes

Dins dels actes que s'han organitzat pel 8M a Manresa, ha destacat l'exposició que s'inaugurarà aquest dijous dia 4 a l'Espai7 del Casino dedicada als 50 anys del futbol femení a Manresa. La lluita de la dona en el món de l'esport, es podrà visitar fins al 20 de març i l'organitza el grup de dones FF1970/1971 amb l'Ajuntament, que ha convidat els centres de secundària de la ciutat a fer-hi una visita guiada. L'acte institucional del 8M, que tindrà lloc a les 6 de la tarda a l'auditori de la Plana, serà un reconeixement a les dones referents de l'esport femení de la ciutat. Aquest dia es farà la penjada d'un llaç lila a la façana de l'Ajuntament. També ha parlat de la taula rodona Dona i esport, que, organitzada pel Consell Municipal de la Dona, tindrà lloc a la sala d'actes de l'institut Lluís de Peguera. Durant tot el mes, els clubs femenins d'esport lluiran al canell una banda de color lila amb el lema Igualtat a l'esport. Se n'han repartit 2.200 entre 14 equips. Es faran dues formacions de prevenció i detecció de l'assetjament sexual en l'esport, els dies 15 i 17 de març; una exhibició de rugbi femení a la plaça Sant Domènec, el dia 12 de març a les 11, i la Cursa de la Dona, el diumenge 20 de març.

Massegú ha agraït que el 8M se centri en l'esport i ha destacat i celebrat la varietat d'esport femení que hi ha a Manresa, tot i que encara hi hagi només un 30% de dones federades. A la formació contra les violències sexuals en l'esport esmentada, hi ha afegit com a aportacions de la seva regidoria dues noves sessions de Bots pel Canvi al Joan Amades, el dia 15 i 22 de març i, dins de la Capitalitat del Bàsquet Femení, la conferència que oferirà el psicòleg esportiu Pep Marí adreçada a les famílies amb fills i filles esportistes. Ha dit que "la millor manera de promocionar l'esport femení és anar a veure esport femení".

Rugbi i una taula rodona sobre dona i esport

Moltó ha convidat a participar en l'exhibició de rugbi a Sant Domènec i Morales ha explicat fil per randa de la gènesi i el contingut de l'exposició, de la qual en trobareu una completa informació en l'edició d'esports de demà; d'una trobada d'exjugadores de futbol amb l'actuació del Cor de Dones, que es farà aquest diumenge, a les 11 del matí, al Pati del Casino, i de la taula rodona que, moderada per Mercè Rosich, psicòloga de l'esport, atleta i expresidenta del Club Atlètic Manresa, que opta a la presidència de la Federació Catalana d'Atletisme, aplegarà: Carme Comellas, doctora en Medicina de l'Esport i coordinadora del Servei de Medicina de l'Esport del CIMETIR; Ruth Guerrero, enginyera Tècnica Industrial i presidenta del CEM; Meritxell Soler, odontòloga i atleta d'elit, i Elisabet Ventura, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals (TV3 i Catalunya Ràdio), esportista, àrbitra i secretària del CNM.

Vegeu tota la programació del 8M a Manresa en aquest enllaç.