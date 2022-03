L’Escola Joviat de Manresa i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) van signar ahir un acord pioner en l’àmbit universitari que vincula els estudis de formació professional superior del centre manresà, els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), a la universitat. Les dues institucions educatives han pactat un marc estable de cooperació que, entre altres coses, permetrà als alumnes que acabin un cicle formatiu accedir a la UVic-UCC per continuar els seus estudis amb el màxim de facilitats i havent convalidat crèdits. També contempla la possibilitat que els estudiants puguin fer post graus o màsters.

L’acord parteix de la premissa que els cicles formatius de grau superior són estudis superiors igual que els universitaris, va destacar ahir en la signatura de l’acord el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños. Així és sobre el paper, però tradicionalment i socialment «només es reconeix com educació superior la universitària. En altres països no és així. Nosaltres ens volem avançar en aquest reconeixement i aquesta col·laboració».

La signatura

El president de la Fundació Joviat, Jordi Vilaseca, i el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, van signar ahir al migdia l’acord a la seu de l’escola manresana. Els van acompanyar el director general de la Fundació Univerisitària del Bages (FUB-UManresa), Valentí Martínez; la vicerectora del campus Manresa, Sílvia Mas; l’adjunt a la direcció general de la FUB i coordinador del Campus Professional, Antoni Llobet, a més a més de membres de la direcció de l’Escola Joviat. Baños va donar rellevància a la signatura de l’acord i va dir que era un «dia històric per la universitat».

L’acord contempla l’ús compartit de les respectives instal·lacions, de metodologies pedagògiques, intercanvi de professorat i alumnes en activitats acadèmiques als dos centres i generar nous itineraris perquè estudiants del cicle formatiu puguin continuar la seva formació i estudiar a la universitat, i a l’inrevés. «Això és especialment rellevant», va remarcar Baños.

Vilaseca, per la seva banda, va destacar que per la Joviat «és cabdal participar en processos de coeducació. «Per nosaltres és un somni que l’expertesa d’un professor de formació professional vagi colze a colze amb la d’una persona que faci recerca». Segons la seva opinió «és una evolució cap a dignificar la formació professional, que en aquesta casa fa molts anys que ho hem fet. És una sinèrgia d’experteses». Va remarcar, igualment, que «no és un tema menor que els nostres estudiants puguin utilitzar la Biblioteca Universitària, o que professors i estudiants puguem desenvolupar projectes del Centre d’Innovació en Simulació, un espai de referència internacional».

Comissió mixta

El director general de la FUB-UManresa, Valentí Martínez, va assegurar que fins ara els centres de formació professional i les universitats «havien estat absolutament dissociats. Es tracta d’un reconeixement explícit que l’educació superior inclou tant els graus universitaris com els cicles formatius de grau superior. Va expressar la seva satisfacció per l’acord «amb un centre com la Joviat, amb el potencial, la trajectòria i el recorregut que té».

Una comissió entre les dues comunitats educatives vetllarà perquè es compleixi el conveni.

L’acord s’avança a la llei estatal que preveu equiparar els estudis superiors El rector de la UVic-UCC augura que el conveni serà un model per altres universitats Les Corts Generals estan tramitant una llei per reconèixer la complementarietat de la formació professional de grau superior i els graus universitaris. «No passa massa vegades que t’avancis als fets com l’aprovació de la nova llei», va remarcar el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños. La llei preveu la incorporació de tècnics superiors a la formació de màsters i postgraus sense haver de cursar prèviament un grau universitari com fins ara. Baños va augurar que l’acord signat entre la Joviat i la UVic-UCC acabarà esdevenint un model per altres universitats «que s’hi vulguin posar». Va dir que actualment «la visió universitària que es té des de l’àrea metropolitana i la resta de Cataunya és molt diferent a la nostra. I nosaltres volem treballar perqupe el nostre model sigui un model d’èxit. I si el volen copar, que el copiïn». El director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) va manifestar que «si ho fem bé, serà una taca d’oli» i aquest tipus d’acords s’estendran arreu. «No només per la UVic-UCC, sinó per la majoria d’universitats més enllà que la regulació oficial ho determini». La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya té previst signar convenis com el de la Joviat de Manresa amb altres centres de diferents poblacions de les comarques centrals com Vic, Manlleu, Olot o Granollers.