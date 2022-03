La baixada en el nombre de casos positius de covid es manté i, segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat, va ser de 219 durant la darrera setmana analitzada,

Aquesta quantitat és sensiblement inferior als 328 comptabilitzats la setmana del 12 al 18 de febrer i és menys de la meitat dels 442 que es van registrar dues setmanes abans.

Cal recordar que a finals de gener es va arribar a comptabilitzar 2.480 casos en una setmana.

Així que el que mostren les dades que ofereix la Generalitat de seguiment de l'epidèmia és també una baixada dràstica del risc de rebrot a Manresa la darrera setmana i que se situa hores d'ara gairebé a la meitat que fa dues setmanes.

Dels 991 punts de risc de rebrot que presentava en el període del 5 a l'11 de febrer es va passar a 818 la setmana següent i a 531 la darrera analitzada, del 19 al 25 de febrer.

Pel que fa a la velocitat de transmissió, Manresa es troba en una situació intermitja, però encara en tenen menys Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Mollet del Vallès, Cornellà, Badalona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet.

De fet, durant aquesta sisena onada de l'epidèmia Manresa no ha estat encapçalant cap dels rànquings d’afectació, com sí que ha passat en altres fases, i a hores d'ara continua mantenint-se amb valors pròxims a la mitjana catalana i, en aquests moments, són inferiors.

La mitjana catalana era ahir de 6.46 punts de risc de rebrot, una velocitat de transmissió del virus de 0,84 (un valor inferior a 1, així que es troba en regressió), una incidència acumulada a catorze dies de 797 punts i a set dies de 347.

La mitjana a Manresa era de 531 punts de risc de rebrot; 0,77 de velocitat de contagi i 684 i 273 d’incidència acumulada a catorze i a set dies, respectivament.

Pel que fa al conjunt de territoris de l'àmbit de cobertura del diari, el Moainès és la segona comarca catalana amb el risc de rebrot més elevat, 1.581 punts, només per sota dels 1.846 punts del Priorat.

L'Alt Urgell presenta un valor no tant elevat però per sobre dels mil punts, 1.036. Per sota hi havia la resta de comarques del territori del diari: Bages, 741; Anoia, 722; Solsonès, 686; Berguedà, 654; Cerdanya, 547.

El Moianès també és la segona comarca en velocitat de transmissió del virus, amb un índex d'1,16 només superada pels 1,21 de la Garrotxa. La resta de comarques presentaven valors inferiors a 1.