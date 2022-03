Recuperar el plaer de menjar. Tan senzill, però tan complicat al mateix temps per aquelles persones que pateixen disfàgia i que tenen problemes per empassar-se els aliments. Generalment, han de menjar-ho tot triturat. Els típics purés. En aquests casos, menjar cansa. No té cap estímul i la problemàtica pot causar, fins i tot, l’aïllament social de qui pateix la malaltia i també de la seva família.

Els últims dies, però, persones amb problemes per deglutir han pogut tastar, amb tot el seu sabor, olors i colors una escalivada, sípia amb patates o magrana amb moscatell, elaborats amb la tècnica d’impressió d’aliments en 3D. Es tracta d’un projecte anomenat NutriAlth3D que lidera la Fundació Althaia amb la col·laboració d’institucions i empreses com l’Escola d’Hoteleria Joviat, la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) i l’Ajuntament.

Plats a taula

Per primer cop en molt temps han anat a un restaurant, el de l’Escola d’Hoteleria Joviat, i els han servit els plats a taula per fer un tast que havien d’avaluar: textura, sabor, olors, colors... perquè a més a més del gust també es menja per la vista. En un dels menús van poder tastar torrada amb escalivada, sípia amb patates, molles amb xoriço, albergínia farcida, magrana al moscatell, mató o poma al forn amb Oporto.

L’Anna Carrera no havia menjat magrana des que era petita, i hi havia persones que feia anys que no menjaven peix. «És una experiència fantàstica», comentava entre plat i plat Valentí Carrera, pare de l’Anna, mentre la paixia. «No es pot comprar amb els purés i triturats» habituals. «Llàstima que no es pugui implantar de forma ordinària». La intenció és que sigui el següent pas.

Antoni Martínez, veí de Canet de Fals, va patir disfàgia a causa d’un ictus. Ara pot menjar més o menys normal, però «això entra més bé. Trobes més els gustos que no pas el que fas a casa. I la textura és molt diferent. Estic gaudint», sentenciava. També els acompanyaven logopedes d’Ampans, on els hi han servit un menú a domicili. «És un avenç molt important per la qualitat de vida de les persones», comentaven. «Si es pogués fer realitat en la vida quotidiana, seria fantàstic».

L’investigador principal del projecte és Bartomeu Ayala, de la Fundació Althaia. L’objectiu de la iniciativa és senzill: «tornar el plaer de menjar a les persones que tenen disfàgia mitjançant la tecnologia 3D». Fa mesos que hi treballen. En una primera fase es va treballar per aconseguir una «textura correcte», però ara faltava garantir que els plats fossin segurs, sans i equilibrats des del punt de vista nutritiu. És el que s’ha estat treballant més recentment. Professionals sanitaris d’Althaia va fer formació a l’Escola Joviat, i a partir d’aquí s’han elaborat sis menús diferents. Són els menús que s’han tastat amb la idea que els avaluïn.

D’aquí en sortirà un estudi a càrrec del professor d’Infermeria de la FUB-UManresa, Daniel Garcia, centrat en l’impacte que un programa d’alimentació alternatiu, en aquest cas basat en la impressió 3D, pot tenir en la qualitat de vida de les persones amb disfàgia, els seus familiars i també cuidadors.

Menjar, un acte social, també

«No ens adonem que el menjar no tan sols és un procés de nutrició. També és un acte social», explicava Garcia. «Aquestes persones perden la vida social» i pateixen problemes d’aïllament, trastorns psicològics derivats d’aquest aïllament i també pors a ennuegar-se. L’alternativa del 3D pot ajudar a prevenir tot això.

Hi ha diversos graus de disfàgia, però la majoria de persones que ho pateixen mengen sempre triturats i purés que acaben tenint la mateixa textura i els mateixos colors. Difícilment es distingeixen els sabors. I amb els aliments 3D això és possible. Amb l’envelliment de la població i l’allargament de l’esperança de vida, la disfàgia és una patologia que cada cop es veu més.

Servei personalitzat

El pròxim pas, lluny encara, però, és poder prestar aquest servei a domicili. És un dels objectius del programa, comentava Ayala, «és consolidar una sèrie de plats, personalitzar menús i poder-los elaborar». No és més car si es tenen en compte els beneficis «intangibles». També s’ha interessat pel projecte l’associació Nupa que agrupa persones amb problemes intestinals i trasplantaments. «Tenen garantida la base nutricional a través de sondes, però han perdut els sabors i volen recuperar el plaer de menjar».

Projecte MAP+

NutriAlth3D és una iniciativa d’Althaia que forma part del projecte MAP+, un grup d’innovació i tecnologia al servei de la medicina i l’atenció personalitzada format per Althaia, la Fundació Universitària del Bages i Avinent. L’objectiu és impulsar projectes d’innovació i validar-los científicament.

A l’Anna, el que li va acabar agradant més va ser la magrana.