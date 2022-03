La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran es va concentrar ahir a Manresa per denunciar el tracte deficient que les entitats financeres donen al col·lectiu de gent gran i reclamar que hi hagi una banca pública.

La protesta d’ahir es va fer davant la central de CaixaBank, després de la realitzada davant la del BBVA i si no es resolen els problemes pendents d’aquí a uns mesos es concentraran davant el Banc Sabadell i el Banc de Santander.

Els concentrats van advertir que és necessària una llei que reguli la banca privada, que defensi els drets dels clients i que obligui a complir amb els seus deures als bancs oferint un servei universal públic com ja passa en 16 països de la Unió Europea.

La plataforma ha aconseguit suport polític de l’Ajuntament i del Consell Comarcal per reclamar que es posi fi al deteriorament de l’atenció als clients, un malestar que ha expressat directament en reunions amb les direccions de les entitats bancàries.

Per la seva part, CaixaBank va voler recordar ahir que ha llançat un paquet de mesures per millorar l’atenció a la gent gran i que compta amb assessors especialitzats; més suport específic; eliminació de les restriccions horàries del servei de caixa; implantació de protocols d’atenció prioritària; atenció telefònica personal i WhatsApp amb els gestors; l’entitat adquirirà 900 caixers nous i desplegarà funcionalitats adaptades a les persones grans en tota la seva xarxa, de forma que les llibretes podran usar-se a tots els caixers de CaixaBank, que a més comptaran amb el menú CaixaFàcil, d’operativa senzilla i personalitzada. A més, el banc oferirà més de 3.000 sessions formatives presencials per a persones grans sobre operativa i aspectes financers i es compromet a mantenir la xarxa d’oficines i caixers més extensa de l’Estat espanyol.