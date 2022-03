L'Hospital de Sant Andreu de Manresa presenta una afectació per l'epidèmia de covid-19 similar a la de mitjans de novembre, quan va arrencar la sisena onada. A hores d'ara, al centre manresà hi ha deu afectats després de quatre setmanes sense víctimes mortals.

A data d’avui, dimarts 1 de març del 2022, hi ha 10 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. Dimarts passat, dia 22 de febrer, hi havia 13 persones ingressades. La darrera setmana 5 persones han ingressat, 8 persones han estat donades d'alta i cap persona ha mort.

Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són: