La 37a edició de la Transéquia, que tindrà lloc aquest diumenge, ha arribat avui a les 2.000 persones apuntades, que la podran fer caminant i corrent, mentre que enguany no es podrà fer amb bicicleta perquè s'ha eliminat aquesta modalitat, tal com va explicar aquest diari. L'organització recorda que, a diferència d'altres anys, no hi haurà inscripcions el mateix dia i que, per tant, qui hi vulgui participar s’ha d’inscriure a l’esdeveniment abans del divendres 4 de març a les 23.59 h. Les inscripcions es poden fer des d'aquesta web.

Pel que fa a la miniTranséquia, aquest any també és diferent. Té format de gimcana i s’hi participarà prèvia inscripció per grups. En aquest cas, només queden dues places. Cal inscriure's a aquest enllaç. L'any passat no es va fer la Transéquia a causa de la covid. La darrera edició, la 36a, va ser el 2020, i va mobilitzar més de 5.500 persones, entre participants i voluntaris. Aquesta caminada popular va néixer com un homenatge a les persones que entre 1339 i 1383 van construir la Séquia, que encara avui aporta un gran cabal d’aigua a la ciutat de Manresa. Els impulsors en van ser la Jove Cambra de Manresa, l'any 1985. Posteriorment, els va agafar el relleu la Fundació d’Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia. Arrenca a Balsareny i creua els municipis de Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages fins arribar al Parc de l’Agulla de Manresa, seguint el mateix recorregut del canal d'aigua. Són 24,8 quilòmetres de longitud, amb un desnivell de 10,63 metres. Enguany, l’euro solidari anirà destinat a la causa solidària de la Fundació Ampans i si es vol es pot fer una aportació extra en forma de donatiu.