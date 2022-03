«Ens sentim oblidats». Així es van expressar veïns i comerciants del carrer Vilanova i la plaça Gispert després d’haver viscut una Fira de l’Aixada que, diuen, els ha deixat arraconats. Aquest any a la Gispert només s’havien programat exhibicions d’esgrima antiga i cap activitat que relligués la Plana de l’Om, nucli de l’Aixada infantil, amb el carrer Vilanova i la plaça Gispert. «La gent, a mig carrer, donava la volta», van explicar.

Fa quatre anys que el Vilanova i la plaça es van incorporar com a espais de la fira després que ho reclamessin amb insistència. Els primers anys es va rebre amb satisfacció i amb la complicitats del botiguers. S’hi van programar farses medievals, històries de bruixes, fades i bufons, a més a més de música i dansa. També exhibicions i una mostra d’aus rapinyaires que feien de reclam.

«Aquí hi havia molt ambient», va recordar ahir Josep Maria Pons, del forn de pa del Vilanova. Aquest any, però, «ens hem sentit desplaçats» i «tot queda concentrat al centre».

Parades dels botiguers

Núria Gómez, de La Gresca, va assegurar que «hi ha la sensació que es fan moltes coses a altres llocs i costa que arribin aquí» malgrat que els botiguers treguin parades al carrer i que el decorin ells mateixos. L’esgrima sol no ha sigut prou estímul per atraure gent. Per això els comerciants demanen que s’organitzin més activitats a la plaça. «La gent circularia i hi hauria més activitat al barri».

Totes les places igual

Segons l’opinió d’Imma Calderón, del bar Pardal, «nosaltres fem coses perquè la gent vingui, que és el que ens toca, però els demés també han de respondre», en referència a l’organització. Va considerar que «les places s’han de motivar. Totes. Tant les unes com les altres. No demanem res especial. Aquest any no hi ha hagut el moviment de fa dues edicions, ni molt menys».

A més a més que hi hagi propostes i espectacles a la plaça Gispert, proposen que al carrer Vilanova s’hi instal·lin parades d’artesans com a la resta de carrers del Centre Històric. Si convé fent pagar menys. També que hi hagi més diàleg amb els comerciants i els veïns de la zona. «Que ens escoltin», van assegurar.

Pons va explicar que el cap de setmana hi va haver ambient a la plaça, però dels propis veïns, no pas de visitants de la fira com en altres ocasions. «Volem que ens tractin com els demés, i si no els interessa que hi siguem que ens ho diguin i així no perdem el temps arreglant el carrer». Segons va dir, no es tracta d’una qüestió de diners o de fer més negoci perquè «no ens solucionarà la vida ni els nostres problemes», sinó de donar més vida al barri.

La nova Aixada

La Fira de l’Aixada es va dur a terme el cap de setmana. Va celebrar els seus 25 anys i després que s’ajornés l’any passat a causa de la pandèmia, s’hi van incorporar canvis importants. Un d’ells era que hi havia menys escenaris a les places del Centre Històric -al parc de la Seu, a la plaça Major i a la plaça Puigmercadal- i més espectacles a peu de carrer. La voluntat era fer una fira més dinàmica. A la plaça Gispert hi havia un espai fixa d’esgrima antiga. D’espais fixes n’hi havia, també, a la plaça Milcentenari, amb el grup Bog Lag de recreació històrica dels víkings, i a la casa Amigant.