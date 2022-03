A Manresa hi ha més de 280 habitants d'Ucraïna empadronats a la ciutat. Alguns d'ells són famílies que han pogut quedar-se a la capital del Bages gràcies a l'ajuda de la Fundació del Convent de Santa Clara i que ja hi van arribar fugint del conflicte que va començar al seu país el 2014 amb l'anomenada guerra del Donbass. La directora de la fundació, sor Lucia Caram, ha explicat a través de les xarxes que "estic buscant de manera urgent" pisos a Manresa que els permetin fer el reagrupament de parents de les famílies que ja hi ha establertes a la ciutat que estan fugint de la guerra al seu país fruit de la invasió russa.

En el cas que aquesta crida doni fruits, la intenció és anar-los a buscar aquest mateix cap de setmana a la frontera amb furgonetes. Caram comenta que, com a mínim, necessiten dos pisos a Manresa per poder-los anar a buscar i que hi anirà ella personalment.

De moment, aquest divendres ja hi ha previst que arribi a la capital del Bages un matrimoni amb un fill menor. Ella és la filla del matrimoni format pel Vladimir i l'Svetlana, amb qui ja parlar amb aquest diari quan va esclatar el conflicte. Justament la seva filla Veronika va arribar a Manresa fa quatre mesos acompanyada pel seu fill, de manera que va marxar pels pèls del seu país. Malgrat això, cap d'ells no es pensava que la situació pogués arribar a descontrolar-se com ho ha acabat fent.

Quan van arribar a Manresa, el Vladimir, que és estomatòleg i que està retirat, i l'Svetlana, que treballa de cuinera, van rebre l'ajuda de la Fundació del Convent de Santa Clara, a qui van voler expressar el seu agraïment.

La crida a la reflexió de l'abat de Montserrat

D'altra banda, l'abat de Montserrat, el pare Manel Gasch i Hurios, ha demanat aquest matí que es faci una reflexió sobre el que està passant a Ucraïna.

"Naturalment, no ens agrada la invasió, i tampoc veiem tan clara tan neta i tan lliure d’interessos les respostes. Ens queda clar que les persones i les vides són el més important? Aquí és on hauríem d’anar i no és certament on estem. La situació d’Ucraïna pot ser un toc d’atenció a tantes altres situacions mundials on les persones no són al centre. La nostra transformació col·lectiva hauria d’anar en aquesta direcció, posar els éssers humans i la preservació de la terra al centre" ha pronunciat l'abat en l’homilia de l’Eucaristia de Dimecres de Cendra que s'ha celebrat aquest dimecres al matí a la Basílica de Santa Maria.