La regidoria de Ciutat Verda de l’Ajuntament de Manresa ha impulsat un projecte per tal que l’alumnat d’ESO faciliti al consistori la preservació dels nius d’orenetes i altres aus protegides que nien als edificis. El coneixement de la seva ubicació esdevindrà una informació molt útil per al consistori, ja que podrà requerir a les llicències d’obres d’edificis, tant de rehabilitació com d’enderroc, les condicions necessàries per a la protecció i manteniment dels nius.

Es tracta d’un projecte pioner d’Aprenentatge Servei que va en la línia d’altres projectes de ciència ciutadana que s’han promogut darrerament, és a dir, recerques científiques que compten amb la participació de públic no especialitzat. La iniciativa forma part del projecte de l’Anella Verda de Manresa i s’emmarca en la línia d’actuació sobre el voluntariat i l'educació ambiental com a manera d'implicar la ciutadania en la cura i el respecte de l'entorn. El projecte, que compta amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona, començarà com a prova pilot a La Salle de Manresa i, posteriorment, s’estendrà a la resta d’instituts de secundària de la ciutat que ho sol·licitin. Les orenetes, els falciots i els ballesters són espècies estan protegides per la Llei 42/2007, del Patrimoni natural i la biodiversitat, que prohibeix matar o molestar aquest ocells, així com destruir o deteriorar-ne els nius. Biodiversitat Urbana Però, a més, aquestes aus i altres espècies de la biodiversitat urbana subministren un seguit de serveis ecosistèmics, fins ara poc valorats, que contribueixen a la renaturalització de la ciutat, al benestar de les persones i a mitigar l’emergència climàtica. Un important avantatge addicional del projecte és la conscienciació de l’alumnat i de les seves famílies sobre la importància de conèixer i protegir la biodiversitat urbana. Així, els nois i noies se senten col·laboradors d’un projecte comú que contribueix a millorar la ciutat. El projecte d’Aprenentatge Servei consta, com es desprèn del nom, de dues fases. Una primera en la qual els alumnes adquireixen un conjunt de coneixements que els seran d’utilitat en la fase pràctica, com ara el reconeixement en viu de les espècies i els nius, els calendaris de nidificació i els beneficis ambientals que aporten. En la segona fase, la de Servei, l’alumnat fa la feina de camp i, per exemple, desenvolupa competències digitals mitjançant l’ús d’eines de ciència ciutadana, que els permetran fer la localització geogràfica dels nius en el plànol de la ciutat, una informació bàsica per a la gestió posterior dels serveis ambientals del municipi. Dues d’aquestes eines de ciència ciutadana són “orenetes.cat” i “nius.cat”, que gestiona ICO Ocells, l’Institut Català d’Ornitologia, que col·labora amb la Diputació i l’Ajuntament en l’aplicació del projecte d’Aprenentatge Servei en la fase pilot que s’està portant a terme des del gener de 2022 en els cursos de 3r d’ESO de La Salle Manresa i que està previst estendre a la resta de centres educatius del municipi. Ja s’ha fet la sessió de presentació del projecte, amb l’assistència del regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, la tècnica de l’Anella Verda i un tècnic d’ICO Ocells. ICO Ocells gestiona també la pàgina Visor Nius, on es posa a disposició de les administracions tota la informació disponible sobre nius en entorns urbans. D’aquesta manera, les administracions disposen d’una eina molt útil a l’hora de prendre decisions polítiques de conservació de la biodiversitat. L'Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona presta assessorament i suport econòmic als ajuntaments en matèria de comunicació, participació i educació ambiental, eines bàsiques per a la presa de decisions ambientals ben fundades, i ofereix als municipis una gran varietat de recursos, programes i serveis centrats en l'educació i la formació ambiental. Una de les línies de treball és justament l’acompanyament als ens locals en el desenvolupament de projectes d’Aprenentatge Servei ambiental. Aquest és el cas de l’Ajuntament de Manresa, que ha sol·licitat el suport al projecte d’Aprenentatge Servei Orenetes a través del Catàleg de Serveis 2021 de l a Diputació de Barcelona.