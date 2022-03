Amb les cinc víctimes mortals a causa de la covid-19 que hi ha hagut a la Fundació Althaia de Manresa durant la darrera setmana, el nombre de morts comptabilitzades durant la sisena onada de l’epidèmia als centres assistencials de la ciutat és de 105. Des de mitjans de novembre fins ara s’ha passat de 465 a 570 persones mortes per l’epidèmia. Del total, ho han fet a Althaia 398 i a Sant Andreu 172.

La situació és força diferent als dos centres assistencials. A Althaia fa disset setmanes consecutives que els recomptes setmanals mostren que hi ha víctimes mortals, mentre que a Sant Andreu no ha mort ningú des del 8 de febrer. A Althaia en aquesta sisena onada s’ha passat de 331 a 398 víctimes mortals mentre que a Sant Andreu ha estat de 134 a 172. Són, respectivament, 67 i 38 defuncions per covid que sumen les 105 morts de la sisena onada. A banda de les morts, la resta d’indicadors, tant d’hospitalització com epidemiològics, són positius.

Tot i que els indicadors generals de la pandèmia milloren, les defuncions no segueixen el mateix ritme. Això succeeix perquè moltes vegades les defuncions són de pacients que porten molts dies ingressats i, per tant, hi ha una discordança amb la recent millora epidemiològica.

El nombre de persones hospitalitzades ha passat de les 53 que hi havia el dimarts 22 de febrer a 30, ahir. En aquests set dies, Althaia ha reduït a la meitat el nombre d’hospitalitzats, que ha passat de 40 a 20. A Sant Andreu la disminució ha estat de 13 a 10 persones ingressades.

Amb 30 ingressats, la corba de seguiment de l’epidèmia baixa a un nivell similar al que tenia quan aquesta fase de l’epidèmia es va començar a agreujar, però mentre que a principis de novembre va començar a pujar fins a arribar a 122 ingressats simultàniament l’1 de febrer, els recomptes posteriors han ofert xifres inequívocament i progressiva a la baixa: 98 ingressats el 8 de febrer; 71 el 15 de febrer; 53 el 22 i els ja esmentats 30, ahir.

Aquest descens en el nombre d’ingressos es correspon amb el de persones que necessiten cures intensives. Ahir hi havia tres persones a l’UCI de l’hospital Sant Joan de Déu amb covid. La setmana passada n’hi havia sis, un nombre inferior a les 8 del 15 de febrer; a les 11 del 8 de febrer i que no té res a veure amb les 16 del 4 de gener.