Un 6,7% dels viatges del bus urbà de Manresa són realitzats per usuaris que disposen de la targeta gratuïta T-Jove 18, gairebé 10.000 viatges mensuals.

Si s’hi afegeixen els viatges de la targeta gratuïta T-16 (el títol de l’ATM adreçat a infants i joves de fins a 16 anys), això significa que han viatjat amb algun d’aquests dos títols un 21,6% del total de viatgers del bus urbà. La gran majoria d’usuaris del nou títol són joves que l’utilitzen per desplaçar-se a l’institut.

Fins ara, els joves fins a 16 anys ja podien utilitzar el transport públic de forma gratuïta amb la T-16, un títol integrat de l’ATM, que es pot utilitzar a Manresa.

Com a promoció, durant els mesos d’octubre i de novembre, l’Ajuntament va enviar la nova targeta a tots els joves de la ciutat que l’any 2021 complien 17 o 18 anys d’edat, perquè la provessin. En total, es van enviar 1.675 targetes, que seran vàlides fins al 31 de març de 2022. La targeta es va enviar juntament amb una carta i un tríptic informatiu.

El nou títol ha tingut una molt bona rebuda i s’ha utilitzat molt. Durant el passat mes de gener, es van realitzar 9.851 viatges amb la targeta T-Jove 18, cosa que representa un 6,7% del total de viatges. Si s’hi afegeixen els viatges en la T-16 (22.108), això significa que han viatjat amb aquests dos títols un 21.6% del total de viatgers del bus urbà.

Les dades d’ús són superiors a les registrades el mes abans, el desembre de 2021, quan es van realitzar 8.741 viatges amb la T-jove 18, cosa que representava un 5,5% dels viatges totals. Els dies lectius, quan es fa un ús més elevat d’aquest títol, es van registrar al voltant de 500 viatges per dia. Això indica que un dels principals motius del seu ús és per la seva mobilitat del dia a dia, per exemple per anar a l’institut i a les activitats extraescolars. Aquesta nova targeta per tant, compleix l’objectiu de donar independència als joves en els seus desplaçaments habituals, fet que comporta una reducció en transport privat de pares que els acompanyaven en cotxe.

El títol més utilitzat en el transport públic urbà és la T-10 amb un 28% dels viatgers, seguit de la T-bonificada, un 17,6%, la T-16, un 14,9%, el bitllet senzill un 8,5% i la T-mes un 7,7%.

Com obtenir la T-Jove 18

La targeta promocional caduca el 31 de març. Des del gener, però, ja es pot sol·licitar a l’Ajuntament la targeta T-Jove 18 anual, que permet viatges il·limitats i gratuïts en el transport públic urbà i en els transports interurbans, fent parades a Manresa. Hi ha una taxa associada per la seva edició i distribució de 6 euros. Fins el dia d’avui, ja s’han realitzat 183 sol·licituds, de les que quals se n’han entregat 144.

Poden obtenir la T-jove 18, joves empadronats a Manresa que facin 17 o 18 anys durant l’any de la sol·licitud. La forma d’obtenir el títol és fent una sol·licitud mitjançant la web municipal, o bé presencialment a l’oficina d’informació ciutadana o a l’oficina jove, on també donen es dona suport per fer el tràmit via web.

Vídeos promocionals

Per tal de continuar promocionant aquest nou títol i l’ús del transport públic urbà, s’han realitzat uns vídeos protagonitzats per joves de Manresa, que es publicaran a xarxes socials i a les diferents pantalles informatives del bus urbà que hi ha a la ciutat (estació Rodalies Renfe, hospital Sant Joan de Déu i carrer Guimerà). Són diversos vídeos d’entrevistes on es comenta la nova T-Jove 18 i altres temes relacionats amb el transport públic i la sostenibilitat.