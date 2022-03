Una màquina fresadora ha començat a triturar aquest dijous al matí matí l’asfalt de la façana del parc de l’Agulla que dona a la carretera de Santpedor. Un camí ple de bonys i pols que bàsicament servia d’aparcament, ara es dignificarà. Es diferenciarà un espai per a vianants i ciclistes, es reorganitzarà l’aparcament, i hi haurà zona enjardinada. Les obres les fa el Consorci del parc de l’Agula, que formen els ajuntaments de Manresa i el de Sant Fruitós de Bages; Aigües de Manresa i la Junta de la Sèquia. Tenen un pressupost de 370.000 euros i s’executaran en tres mesos.

La façana de la carretera de Santpedor és l’accés principal del parc de l’Agulla. Els treballs s’han presentat aquest dijous al matí. Hi han participat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; l’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñán; el gerent d’Aigües de Manresa, Antoni ventura; i eñl secretari de la Junta de la Séquia, Josep Alabern.

Amb les obres s’urbanitzarà la zona d’accés al parc per la carretera de Santpedor. Tot el front més pròxim al parc serà per a vianants. L’estacionament de vehicles, que actualment ocupa tota la zona a banda i banda, es reorganitzarà. Només es podrà deixar el cotxe en bateria a la part més pròxima a la carretera. Hi haurà un accés directe.

Al llarg de tot aquest front es col·locaran elements de mobiliari urbà com aparcaments de bicicleta o espais per seure, i s’hi plantaran 29 arbres.

Parada del bus

Per fomentar la mobilitat sostenible i la millora de la seguretat de les persones, hi haurà un espai específic per a la parada d’autobusos. Actualment el bus que va de Manresa a Santpedor para a l’Agulla. Però en direcció contrària, de Santpedor a Manresa, no ho fa perquè no hi ha prou espai. Això canviarà amb marquesines a una banda i a una altra.

El projecte també inclou l’habilitació d’un nou pas de vianants vora la rotonda del Club Tennis. Es podrà creuar de forma segura la carretera de Santpedor. Tant els qui hagi d’agafar l’autobús com els nombrosos caminants que van o venen de la zona del Poal.

Actualment està en marxa la redacció del Pla Director Urbanístic de l’Agulla que té per objectiu proposar una ordenació integral de tota la zona. A finals de l’any passat es va iniciar un procés participatiu per redactar-lo. Ara es recull i s’analitzen les aportacions per elaborar el pla.

El projecte per arranjar la façana principal de l'Agulla ja s'havia d'haver dut a terme el 2018, segons van anunciar aleshores els ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós.