Manresa té múltiples fronts oberts per aconseguir fons Next Generation de la Unió Europea que s’afegeixin als 7,5 milions d’euros obtinguts fins ara.

Les peticions van adreçades a la millora de l’entorn del riu i dels barris, la rehabilitació d’habitatges i edificis públics, la formació per inserir-se al mercat laboral, la transformació digital i intervencions a la via pública per pacificar el trànsit.

Hores d’ara, l’Ajuntament ha fet públiques la consecució de 2,3 milions per al transport públic urbà; 2,7 milions d’euros per millorar el patrimoni històric d’ús turístic del Camí Ignasià, i 2,5 milions per a l’accessibilitat real i virtual a punts d’interès.

Però hi ha altres línies d’ajut i diferents estadis en la tramitació de les sol·licituds: subvencions ja presentades, però no resoltes; en tràmit i convocatòries que encara no han estat realitzades.

També hi ha peticions que han estat denegades. En aquest cas, el govern no renuncia a esgotar les seves possibilitats, com en el cas de les actuacions a la via pública per pacificar el trànsit. La petició d’1,9 milions va ser descartada juntament amb una seixantena de projectes per manca de dotació pressupostària, tot i haver rebut una valoració favorable. A més, una trentena de propostes van ser rebutjades per no haver superat la puntuació mínima exigida o per incompliment dels requisits establerts per poder rebre la subvenció.

Noves oportunitats

El govern central té previst publicar els propers mesos una segona convocatòria d’aquests ajuts dotada amb 500 milions d’euros addicionals i completar així els 1.500 milions d’euros assignats a aquesta mesura.

La voluntat de l’Ajuntament de Manresa és tornar a presentar el projecte adaptant-lo a les condicions que es plantegin en la propera convocatòria.

L’Ajuntament està pendent de 291.000 euros per a la transformació digital de les administracions locals i de tres milions d’euros destinats a renaturalització.

Aquest darrer ajut és el que serviria per ensorrar la discoteca Pont Aeri i desenvolupar el projecte de renaturalització del sector de Can Poc Oli.

S’està tramitant una subvenció per a la Restauració d’ecosistemes fluvials i reducció del risc d’inundació que seria una altra via per aconseguir fons per intervenir a l’entorn del riu.

També hi ha esperances posades en aconseguir diners per a la millora de barris i la rehabilitació d’habitatges, que serien molt útils per incidir al barri vell de la ciutat.

En l’apartat de convocatòries pendents que té en el punt de mira l’equip de treball dels fons Next Generation hi ha el Pla d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics i la de Primera experiència laboral, per aconseguir inserir persones que ho necessiten dins el mercat.

Els 7,5 milions d’euros de subvenció aconseguits corresponen a projectes que tenen un cost total d’11,7 milions d’euros.

Un instrument de reconstrucció per la covid-19 Els fons Next Generation són un instrument aprovat pel Consell Europeu per contribuir a la reconstrucció dels membres de la Unió Europea, reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de covid-19 i, alhora, impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea. Està dotat de 750.000 milions d’euros, que es desemborsaran als estats membres.