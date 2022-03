Una seixantena de persones van assistir ahir al matí a la presentació a Manresa de l’informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. Va anar a càrrec de Míriam Feu, responsable d’Anàlisi Social i Incidència de Càritas Barcelona. El resum de l’informe és que la covid ha empitjorat molt la situació de les persones que ja vivien una situació d’exclusió social.

Feu va explicar que enguany no tocava fer l’informe perquè té una periodicitat quinquennal i el darrer cop es va fer el 2018 i es va presentar el 2019, de manera que el següent s’havia de fer el 2023 i presentar el 2024. La irrupció de la covid, però, va fer que els seus responsables volguessin conèixer el seu impacte en la societat i que portessin a terme un informe específic amb aquest objectiu.

La presentació a la capital del Bages, organitzada per Càritas a Manresa, va portar a l’Espai Òmnium membres de l’entitat, treballadores socials, així com la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs; tècniques de la Fundació del Convent de Santa Clara i alumnes del Guillem Catà que estudien integració social dins del cicle formatiu d’Animació Socioacultural. En el torn de precs i preguntes hi va haver força intervencions i preguntes dels assistents.

Una bretxa que s’amplia

Malgrat que l’informe FOESSA no inclou dades concretes per municipis, les conclusions que ofereix a nivell de Catalunya es poden aplicar a tot el territori. En aquest sentit, responsables de Càritas a Manresa van expressar ahir la seva preocupació pel fet que la bretxa que ja hi havia abans de la pandèmia a la ciutat depenent dels sectors s’hagi disparat més. Van aportar com a dada que de l’any 2017 al 2019, pel que fa a la renda neta anual per persona, si s’agafen els valors més extrems, mentre que al sector del Passeig va passar de 17.574 euros a 19.047, que representa un increment del 7%, que és el mateix valor que la mitjana a la ciutat, en el cas del barri del Xup, només es va incrementar en dos anys de 9.030 a 9.087 euros, un 1%.

A nivell de Catalunya, del 2018 al 2020 aquest mateix valor, tal com mostra l’informe, ha augmentat un 5% en les rendes més altes mentre que en les més desafavorides ha baixat un 26%. No són les úniques dades que demostren l’increment de la bretxa.

Feu va destacar que «aquest informe és la primera radiografia complerta que es fa de l’impacte de la covid sobre la societat catalana i en destaca que ha estat un xoc sense precedents i molt desigual. Sense precedents, perquè el nivell de l’exclusió arriba fins als 2.260.000 persones a Catalunya, i això vol dir un milió més que fa només tres anys. I, molt desigual, perquè no ens ha impactat de la mateixa manera a tots. Hi ha hagut uns col·lectius que han estat els més perdedors, que són, sobretot, les dones, els joves, les persones de nacionalitat estrangera i les famílies amb infants i adolescents».

Va assenyalar com a novetat en relació amb informes anteriors la bretxa per edat. «A dia d’avui, tenim una joventut que és molt difícil que trobi una feina digna. Normalment estan en situacions molt precàries i els és molt difícil poder-se independitzar i accedir a un habitatge». La dada és demolidora: l’exclusió de les llars sustentades per persones joves és 20 punts més elevada que la resta. L’exclusió en les llars sustentades per dones és 10 punts més elevada que si són homes. Quant a les de les persones estrangeres, tenen el triple d’exclusió que les de persones de nacionalitat espanyola.

El que ha fet la covid ha estat accentuar una situació de desigualtat que venia d’abans. «Hem de posar mesures que són estructurals. S’han d’establir certes polítiques públiques que permetin que, si torna a venir un altre virus, que esperem que no, o una altra crisi, estiguem més preparats, més forts i, sobretot, les persones més vulnerables més protegides».

L’antídot: una esperança activa

En la seva exposició, l’experta va trencar estereotips amb dades, com que entre 7 i 8 de cada 10 persones en situació d’exclusió social són molt actives: estudien, treballen quan poden, es formen, per millorar la seva realitat. Molt lluny de la idea que té molta gent que la gran majoria ja estan bé vivint de les ajudes que reben.

Abans de les intervencions dels assistents, en què es va incidir en temes ja apuntats com la ineficàcia del sistema redistributiu de les ajudes socials si es comparen Catalunya i Espanya amb Europa i el cada vegada més greu problema de l’habitatge, Feu va reflexionar sobre l’actitud que hauria de prendre la societat davant d’aquest panorama. Va parlar d’una esperança activa; de ser conscients de la realitat però de fugir de la passivitat i de l’evasió.

La mateixa diagnosi la van presentar abans d’ahir al Departament de Drets Socials.