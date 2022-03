El pròxim 19 de març s’estrenarà la nova experiència turística Manresa Endins, un producte de turisme de benestar vinculat als valors de la ciutat. La proposta consisteix en una ruta audioguiada a través de set espais de Manresa, on a cadascun d’ells es convida a una pràctica d’autoconeixement vinculada a l’espai que s’està visitant. Es tracta d’una experiència pensada per fer de manera individual, o en grups petits, ja que convida a visitar la ciutat d’una manera diferent: mirant la ciutat però també mirant-se a un mateix. Ha estat dissenyada per l’empresa especialitzada en experiències de benestar i consciència Desconnexions, de manera conjunta amb l’equip tècnic de Manresa Turisme.

Manresa Endins esta formulada per fer-la de manera autònoma i només cal un telèfon mòbil amb connexió a internet i uns auriculars. Al comprar-la, els participants adquireixen una bossa de cotó orgànic. A l'interior hi trobaran un quadern de viatge i un llapis, elaborat amb llavors, per poder prendre notes i fer les dinàmiques proposades. A dins del quadern de viatge, cada espai de la ruta compta amb una pàgina amb les explicacions i un enllaç a una pista d’àudio a la que s’accedeix a través d’un codi QR. Les parades de la ruta Els punts que formen part de la ruta són el parc de la Seu, el carrer del Balç, l’escultura de l’Acollida, el Pont Vell, la Cova de Sant Ignasi, el Pou de Llum i Santa Caterina i a cada punt es treballen valors com l’autoconeixement, la sostenibilitat o la interdependència, entre d’altres. A més a més, el format de l’experiència permet fer tota la ruta seguida, en unes dues hores de durada, o bé fer-la de manera separada, segons la disponibilitat de temps. Aquesta experiència pretén utilitzar els recursos turístics de la ciutat vinculats a sant Ignasi de Loiola per dur a terme un procés transformador com el que va viure el pelegrí ara fa 500 anys, amb l’objectiu que les persones que realitzin l’experiència puguin millorar el seu autoconeixement, inspirar-se i iniciar un procés de transformació personal. A més, per fer encara més singular i viva l’experiència, les veus de les pistes d’àudio són persones manresanes de diferents edats i procedències que han participat de manera voluntària en la creació de la proposta. L’activitat tindrà un cost de 12 euros de manera habitual, però el cap de setmana del 19 i 20 de març, al ser l’estrena, tindrà un cost de 5 euros i es demanarà als participants que facin un retorn de la proposta a través d’una enquesta de satisfacció. És un dels productes de Manresa Turisme directament vinculats a Manresa 2022 i que pretén ampliar l’oferta de productes de benestar, com el Camí Ignasià conscient o els concerts meditatius de l’Espai Ànima.