Luis Alberto Sousa, portuguès de 49 anys, va ser el primer cas de covid a Manresa, on va residir un any i mig per feina. Li van dir que havia agafat el virus avui fa dos anys. Regió7 hi va parlar un any després. Va ser una trobada al CAP Barri Antic, que aleshores encara era el seu ambulatori de referència, amb la mascareta posada i mantenint totes les prevencions. Si aquesta setmana s’hagués repetit la trobada ja es podria haver fet sense mascareta a l’exterior, però Sousa està de viatge a Alemanya. Comentava que, al cap de poc de fer l’entrevista amb aquest diari, el 15 de març de l’any passat, va tornar a donar positiu.

El segon positiu de covid, que el portuguès, que és director comercial d’una empresa, també va superar pràcticament asimptomàtic, com la primera vegada, en què només va tenir una mica de tos i de febre, li van detectar a la feina perquè «l’any passat ja es feien proves de manera més regular». El primer contagi va ser en un viatge a València per feina, en què una de les persones que hi van assistir havia estat a Itàlia i el va encomanar a ell i a altres persones. Un col·lega el va alertar d’aquest fet ja de tornada a casa. L’endemà Sousa va trucar al 061 i li van enviar un equip per fer-li la prova, que va sortir positiva. Aleshores, del virus SARS-COV2 pràcticament no se’n coneixia res.

El primer cas a Espanya s’havia donat a conèixer el 31 de gener; a Catalunya va ser el 25 de febrer i el dia que li van confirmar a ell que tenia la covid tot just es va celebrar la primera reunió del consell assessor del pla Procicat per a emergències associades a malalties transmissibles. Al cap de pocs dies, l’11 de març, l’OMS va declarar la situació de pandèmia. L’endemà, el Govern català va tancar tots els centres educatius de Catalunya i va ordenar el tancament perimetral de l’Anoia. El dia 14, l’Estat espanyol va decretar l’estat d’alarma i va iniciar el confinament total de la població.

Precisament quan aquest diari el va entrevistar, l’any passat, Sousa va comentar que «estaria molt més amoïnat de tenir covid avui que un any enrere» perquè se’n sabien moltes més coses. Per sort, la segona vegada també el va superar sense problemes i sense encomanar-lo a la seva dona ni a la seva filla. Un any després, valora que «la sensació és que és una malaltia que està bastant controlada, però que encara no està superada». Ell ha de viatjar fora sovint per motius de feina i explica que cada cop hi ha menys restriccions. A Alemanya, per exemple, no li van demanar el certificat de vacunació. «Per entrar a Espanya sí que m’hauré de registrar».

Els avions anaven plens

No té clar on va agafar el virus la segona vegada, però està convençut que va ser «en algun dels vols entre Madrid i Barcelona» que, «anaven plens», malgrat que el març de l’any passat encara hi havia moltes restriccions.

Al seu entendre, el que ha marcat un abans i després és la vacunació. En aquest sentit, diu, «estic tranquil perquè tinc la de reforç». Per altra banda, lamenta que «el virus continua matant gent». Quant al fet que just en el moment que sembla que la pandèmia comença a estar controlada esclati una guerra, opina que «contra el virus ningú no hi podia fer res. En aquest cas, el poder de fer mal és a les mans d’una sola persona».

En la trobada de fa un any amb Regió7, va insistir que volia que a la fotografia hi sortissin els dos sanitaris que li van fer seguiment mentre va passar la malaltia a casa per posar en relleu la seva feina: Glòria Solà i Carles Martín, infermers del CAP Barri Antic. Cada dia, a les 8 del matí i del vespre, eren els encarregats de trucar-lo i de demanar-li com es trobava.