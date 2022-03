La compra de Fàbrica Nova ha trencat la tendència de l’Ajuntament de Manresa de reduir deute. Per primer cop en els últims nou anys, el consistori manresà ha augmentat el coeficient d’endeutament. Queda en el 62,69 % davant del 47,48 % de l’any passat. Lluny, però, del 104 % del 2013, quan es va començar a reduir, i del 75 % que permet la llei.

«Són faves comptades», va dir ahir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, en la presentació del tancament del pressupost del 2021, que era de 96 milions. «Des del moment que compres una finca que val gairebé 11 milions, saps que t’endeutaràs». Tot i això, el pressupost s’ha liquidat amb un superàvit net de gairebé un milió. A la presentació dels números de l’exercici del 2021 també hi va participar l’exalcalde i actual regidor d’Hisenda i Presidència, Valentí Junyent; i la interventora de l’Ajuntament, Marina Ribera.

L’endeutament

L’endeutament viu de l’Ajuntament de Manresa és de 51,7 milions d’euros, 14 més que no pas l’any anterior. «És un salt important que es deu bàsicament al fet que el consistori, per consens, va acordar que hi havia una operació que no podíem deixar perdre», va dir ahir Aloy. És la compra de Fàbrica Nova. Són 10,6 milions. Ja s’ha fet un primer pagament de 5,8. El segon, de 4,8, es farà l’any vinent però es computa el 2021 «perquè hi ha un conveni signat i compromís de pagar-ho». A aquests gairebé 11 milions cal afegir-hi 2,5 per les naus de manteniment i neteja de Bufalvent, i mig milió més per la compra dels terrenys on hi ha d’anar l’edifici definitiu de l’escola Valldaura. «És un canvi de tendència en un moment que hi ha un projecte de ciutat molt important», va voler remarcar Aloy en referència amb Fàbrica Nova, on hi el projecte de fer-hi un nou campus de la UPC.

Aloy també va destacar que ha estat possible perquè «els anys anteriors es va fer una molt bona gestió econòmica que ha permès tenir el pulmó necessari per poder-nos tornar a endeutar. S’ha fet d’una forma racional», va dir.

El 2021 es va tancar amb 3,7 milions de romanent de tresoreria, que vindria a ser el superàvit. D’aquests, 2,7 ja estan compromesos perquè no s’havien pogut comptabilitzar en el moment de tancar tècnicament el pressupost. Són factures de concessions com el transport urbà, residus, llars d’infants, subministraments de llum i gas, enllumenat públic o transport escolar. Queda, doncs, gairebé un milió net de superàvit, «una xifra important» de la qual l’Ajuntament en pot disposar, va explicar Junyent. És, però, mig milió menys que el 2020.

Aportació estatal d’1,6 milions

Junyent també va explicar que bona part d’aquest superàvit ve d’una liquidació del Govern espanyol d’1,6 milions corresponent a un percentatge dels impostos estatals que paguen els manresans. No s’esperava ja que han arribat amb dos anys de retard perquè corresponen a l’exercici del 2019.

Segons Aloy, els números del 2021 són bons, els d’un ajuntament «sanejat, que té musculatura i pulmó per atendre reptes importants com la construcció d’una escola o la Fàbrica Nova».

Els morosos deuen 11 milions a l’Ajuntament tot i que les insolvències han anat a la baixa Els morosos deuen 11 milions d’euros a l’Ajuntament de Manresa, segons les dades del tancament de l’exercici del 2021. Són 743.000 euros més que l’any anterior, el 2020. Però el 50 % menys que no pas la diferència que hi va haver entre el 2019 i el 2020, que va ser d’1,4 milions. És la dada que va voler destacar el regidor d’Hisenda i Presidència de l’Ajuntament, Valentí Junyent. «Més enllà de la situació general, això vol dir que hi ha la voluntat de pagar el que es deu. La gent fracciona els pagaments o fa qualsevol altre plantejament que li permeti assumir les seves responsabilitats». A la presentació dels números del tancament del pressupost, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va remarcar que hi ha hagut superàvit malgrat que el 2021 «ha sigut un any complex fruit de la pandèmia que no ens acabem de treure de sobre. Hem fet esforços per atendre les necessitats que han sorgit».