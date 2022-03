Fins ahir a la tarda 2.230 persones s’havien inscrit a la Transéquia, que se celebrarà demà. Per apuntar-s’hi hi havia temps fins a la mitjanit. Enguany, es podrà fer caminant i corrent però no en bicicleta. Dels inscrits, un 4% han indicat que la faran corrent. A la minitranséquia, que serà en format de gimcana familiar pel parc de l’Agulla, hi havia 15 places per a grups de 5 a 8 persones i abans d’ahir ja s’havien exhaurit.

La Transéquia es pot fer des de Balsareny, Sallent i Santpedor en diversos horaris. Els busos llançadora cap a cada recorregut sortiran mitja hora abans de l’inici de l’estació d’autobusos de Manresa. L’euro solidari de la inscripció serà per a un projecte sociolaboral d’Ampans per a persones amb problemes de salut mental.