Mai ha deixat de lluitar per aconseguir un món més just. Va ser molt actiu en la clandestinitat contra el franquisme, va ser regidor pel PSUC en el primer Ajuntament de la restaurada democràcia, ha estat present en la majoria de reivindicacions ciutadanes. Una de les darreres, contra l’empresonament dels polítics independentistes. Els amants de la muntanya també saben que ha format part d’expedicions històriques. Fins i tot, ara reivindica un Collbaix amb millor accessibilitat. La seva vida és per escriure un llibre, o més d’un. En realitat, això és el que ha fet Ramon Majó amb El meu lloc al món, un recorregut des del seu naixement, el 1940, unes memòries on aborda els diferents camins vitals pels quals ha transitat.

En el seu llibre posa diferents citacions i una és la de Che Guevara que diu: «Quina culpa tinc jo de tenir la sang vermella i el cor a l’esquerra?». S’intenta definir vostè?

Un aspecte de mi, sí. És una realitat que fins i tot es pot encarnar. No sé per què vaig anar a parar al PSUC, no sé per què ara encara soc més radical que abans. Emocionalment, em sento identificat amb aquesta frase.

Vostè encara diu sentir-se’n. Què vol dir l’any 2022 ser comunista?

El comunisme s’ha definit de moltes maneres. Per a mi, en el segle XXI ser comunista és una actitud d’estar en contra de qualsevol tipus d’opressió. Jo en mantenir vius aquests ideals parteixo de la base que quan el comunisme va ser fort va ser quan hi va haver els principals avenços, socials, polítics... Es va deixar enrere l’època que la societat es dividia entre els senyors i els altres. Ara potser queda més bé de dir-se anticapitalista o socialista.

Se sent especialment identificat amb algun període concret del comunisme?

El comunisme no és una cosa inamovible. Es pot definir de moltes maneres, una forma de viure, uns ideals. D’ençà que el comunisme ha deixat de tenir influència, s’ha anat enrere. Ho veig així i no crec que hi hagi cap historiador que ho pugui rebatre. Ara potser no està de moda dir-se comunista, però no ens ha d’avergonyir de ser comunistes. Les bestieses que hagi pogut fer el comunisme estan molt superades per les crueltats del cristianisme, el colonialisme o el liberalisme.

Amb poc més de vuit dècades de vida, li queden gaires coses per entendre?

Sempre en quedaran. Per a mi és molt important la contradicció dels humans, entre la natura i la cultura. Arribarà un dia que la cultura podrà eliminar la natura? Si arriba aquest dia serem millors els humans? Una de les coses que ens fa més humans és la contradicció.

Com moltes persones, vostè és polièdric, té moltes facetes: la professional, la intel·lectual, la política, l’esportiva... Quina posaria al davant?

Em seria molt difícil concretar-ho. M’interessa la política, la justícia social, la muntanya, la vida privada –que és molt rellevant. En el llibre que he escrit intento explicar la meva relació amb la societat; amb la muntanya, que és la meva relació amb la natura i la vida privada, que és la relació amb un mateix. No puc prescindir-ne de cap, ni jerarquitzar-les.

Vostè parla del sentit de la lluita. S’ha perdut?

La joventut, en general, no està acostumada a lluitar. Això té a veure amb el que dic de cultura i natura. Els humans, lluitem, els animals, no. L’animal no vol ser millor, els humans sí.

En el seu cas va destacar, el van reprimir i empresonar en la lluita antifranquista.

De l’època de la clandestinitat no n’estic descontent, al contrari, m’ho vaig passar molt bé. Hi ha amics meus que no tenen aquesta percepció, que no volen recordar aquell temps. Jo m’ho vaig passar molt bé. És cert que m’arriscava que em detinguessin i em maltractessin, però jo em jugava la vida, cada setmana, a la muntanya. Era més fàcil que em fes mal escalant que amb la policia. Soc una persona que no dramatitzo mai.

A Manresa, a la primera part dels setanta hi havia un policia del qual vostè encara se’n recorda.

L’Anselmo era el cap de la brigada politicosocial. Tothom el coneixia perquè, personalment, era un personatge poc recomanable.

El 1983 el seu partit, el PSUC, va deixar de tenir representació a l’Ajuntament de Manresa. Va ser un moment dur, oi?

Em vaig adonar que no servia i que era més activista que polític. En aquell primer mandat vaig veure que Jordi Marsal era un polític full time. Era una opció legítima. De l’únic que no en parlo gaire bé en el llibre, i em vaig rumiar si posar-ho o no, és de Joan Cornet . En discussions de caràcter polític no podia tractar-te com si fossis una criatura. Demostrava la seva feblesa.

Com a activista que encara és, què el fa rebel·lar-se actualment?

Les desigualtats. És intolerable que amb les riqueses que es generen hi hagi tantes desigualtats. Crec que es pot revertir, sense que faci falta una revolució. Hi ha l’1% que fa la punyeta i se’ls pot frenar.

Un home com vostè, que es declara optimista, faci una projecció de futur.

Avancem en drets personals i penso que es podrà frenar l’extrema dreta, que a hores d’ara la fa servir com un gos guardià. Compte! No feu el ruc!, que ve l’extrema dreta. Perquè avanci necessitaria el suport del gran capital.

Un feixisme com el dels anys trenta no vindrà, no triomfarà. Malgrat la situació actual, en molts països ha avançat i ha arrelat la cultura del pacifisme.

S’ha mobilitzat pel feminisme i li fa costat, però hi fa algunes consideracions.

També foto canya a aspectes del marxisme i del comunisme. El feminisme és divers i al principi el protagonitzava la burgesia; després va venir el que era més popular dels anys seixanta i setanta. I ara ha crescut tant que hi ha una part del feminisme que opta per opcions que a mi no em semblen bé. No seré pas jo qui digui com ho han de fer.

Anem a la política catalana. Qualifica Iniciativa per Catalunya de cosa insípida, incolora i inodora.

No saps si són independentistes o espanyolistes, si són de dretes o d’esquerres. Van renunciar a l’essència del comunisme. Aquest moviment, en l’àmbit europeu procedia de pensadors francesos en considerar que no hi podia haver una lluita de classes directa. Això no ha solucionat res, les desigualtats han crescut, hi ha hagut més retallades...

Va ser cap de Telègrafs, va ser condemnat per les seves idees, va fer de fuster i va recuperar la plaça pública a Correus.

Abans Telègrafs i Correus eren coses ben separades i no hi havia comunicació. En reintegrar-m’hi vaig haver de ser el segon de Correus a Manresa i fer una feina que desconeixia, la qual cosa va comportar més d’una broma i alguna mala passada. Amb aquell equip encara ens veiem i ens ho passem bé.

Més que el cap, el devien veure com un hippy de l’època?

A Correus vaig demostrar que, manant d’una altra manera, les coses encara podien anar millor. Vaig mirar de donar confiança a la gent i que tinguessin iniciatives. Jo no vaig voler ser mai «Don Ramon», amb Ramon n’hi havia prou. Ara això és més habitual en l’administració d’empreses.

L’escalada i la muntanya deu haver estat sempre la seva gran vàlvula d’escapament.

Una gran evasió. Mentre escalava i feia muntanya, els problemes interns de cadascú desapareixien.

Un dels seus companys va ser l’alpinista Josep Maria Montfort, que va morir d’accident al Cadí.

Va ser un referent més enllà de Manresa. Al CEC Bages vam ser pioners a Espanya i part d’Europa amb expedicions transcontinentals organitzades des d’un club. Vam aconseguir els permisos, amb l’aval de Madrid, una cosa difícil d’explicar. Només ho puc interpretar pel fet que nosaltres vam aparèixer entremig de la pugna entre Barcelona i Madrid per fer grans expedicions.

Què pensa quan veu ara tantes expedicions a l’Himàlia o cues per poder fer cims al Pirineu?

Per una banda, ens n’hem d’alegrar. Si jo gaudeixo de la muntanya, per què no ho poden fer ara altres? Atesa la situació que es dona de de tanta gent, no hi haurà més remei que regular-ho. Hem de procurar que tothom hi tingui accés i que no només pugui anar a un gran cim qui tingui molts diners.