Amb menys gent que en altres edicions (a falta de saber-se quants dels 2.239 inscrits l'han completat), però amb una il·lusió general de que s'hagi pogut tornar a celebrar. Així s'ha viscut aquest matí la Transéquia 2022, que enguany ha recuperat gairebé per complet el seu format prepandèmia. L'únic però, el fred.

A 2/4 d'1 del migdia arribaven al Parc de l'Agulla de Manresa els darrers grups de participants de l'emblemàtica caminada popular. Era l'estona que hi havia més ambient al punt final d'un itinerari amb inici a Balsareny. Molts caminants i pocs corredors, a qui membres de la Fundació Ampans els donava com a obsequi una galeta amb forma de cor feta expressament. Mentre, Pep Callau, amb el seu humor, ha anat fent la retransmissió de l'arribada de famílies, grups d'amics, parelles i gent acompanyada de la seva mascota. També de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha completat la Transéquia corrent en 2 hores i 4 minuts.

Entre els presents, hi ha qui ha comentat que és troba a faltar l'avituallament de la botifarra amb cigrons. Del temps, persones consultades per Regió7 han explicat que no els ha plogut durant el recorregut, però que ha fet fred. Tanmateix, no els ha anat malament que no fes calor.