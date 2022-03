La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa organitzarà aquest dilluns al matí les entrevistes a les famílies de Manresa que vulguin acollir persones que han fugit de la guerra a Ucraïna. Els voluntaris que gestionen els pisos de la fundació seran els encarregats de fer las tasca d'elaborar un llistat i de fer les entrevistes a les persones que s'han ofert per acollir.

En el moment que l'entitat solidària va fer una crida per tal que les famílies que puguin cedeixin pisos per portar-hi refugiats, va rebre més d'una trentena d'oferiments. Les entrevistes s'organitzaran al local Flor de Blat de la carretera de Vic, 181, on hi havia hagut la plataforma d'aliments. Sor Lucía n'ha informat des de Romania, on ha viatjat amb un voluntari per portar set persones d'Ucraïna cap a Manresa.

Al seu Instagram, la monja ha explicat com està vivint aquesta experiència. Destaca la tristesa dels que han de fugir del seu país, molts dels quals arriben a peu a la frontera; el fred i que "el desplegament de voluntaris i la solidaritat dels diferents països d'Europa és impressionant".

A la pàgina web de la fundació es poden fer donacions econòmiques per ajudar les famílies desplaçades.