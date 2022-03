La 38a edició dels actes commemoratius del Dia d’Andalusia ja està en marxa. Ahir, a la sala d’actes del Casino, l’associació Casa d’Andalusia va dur a terme l’acte institucional, que, enguany, es va centrar en la reivindicació de l’andalús com a llengua amb identitat pròpia.

L’acte va consistir en una xerrada a càrrec de Manuel Rodríguez, periodista i autor del llibre Por lo mal que habláis, que va denunciar la discriminació i ridiculització a què, segons diu, s’ha sotmès la llengua andalusa al llarg dels anys. «Vivim en una realitat, la del regne d’Espanya, en què sembla que només hi hagi una sola manera correcta de parlar: el castellà central», deia Rodríguez.

També va denunciar que als mitjans de comunicació andalusos «s’utilitza el castellà als espais informatius i l’andalús als d’entreteniment».

Marc Aloy, alcalde de Manresa, va comparar la situació de l’andalús amb la del català: «La nostra llengua també té diversos accents i dialectes i també ha hagut de viure repressió i vexació. La pregunta, però, és: com pot ser que l’any 2022 encara estiguem dubtant de si l’andalús és una llengua digna o no?».

En aquest sentit, Paco Bernal, president de la Casa d’Andalusia de Manresa, va voler posar, també, el seu gra de sorra: «Les llengües cooficials no resten ni aïllen, sinó tot el contrari, i és greu que encara hi hagi qui no ho entengui».

L’acte va acabar amb una cantada dels himnes d’Andalusia i de Catalunya i amb un brindis.

Enguany, la commemoració gira entorn de Carlos Cano, cantautor andalús que el 2020 va fer 20 anys de la seva mort i que, a causa de la pandèmia, l’homenatge s’ha hagut d’ajornar fins ara. Avui segueixen els actes al Palau Firal.