La història de Moussa Dabo no és una història alegre. Tot el contrari. Nascut el 20 de gener del 1977 a Mali, el Moussa és un refugiat. Al poble on va néixer i on van matar la seva família, només hi podia fer dues coses: o accedir a ser un esclau o morir. Va decidir fugir. A Manresa, a través del programa de mentoria de la Generalitat, va trobar dos aliats, els manresans Mercè Farràs i Ladis Velasco, que l’han ajudat en tot el que han pogut. Si bé el programa ja va exhaurir el seu temps l’any passat, l’amistat nascuda entre tots tres continua.

Així que es troben i parlen una mica, la Mercè, que està retirada i que treballava d’administrativa en una entitat bancària, insisteix al Moussa que no abandoni l’aprenentatge de l’idioma. De moment, es defensa en castellà. El Ladis, que és farmacèutic, l’ha ajudat a trobar feina en una empresa de paper, on tallen les bobines de diferents mides per fer-ne per al vàter, per assecar les mans, per als restaurants... El Moussa se sap totes les mides de memòria, igual que les dates de partida i d’arribada als llocs per on ha passat i viscut abans d’arribar a Manresa, on va anar a espetegar perquè a la Llar Sant Joan de Déu, que des de finals del 2017 acull famílies refugiades en el marc del programa de Protecció Internacional estatal, hi havia lloc i a Llorca, on era, no. Actualment, comparteix pis al barri Plaça Catalunya.

Fugir per viure

Un bon amic va avisar el Moussa que si es quedava a casa seva, a Mali, el matarien. Va marxar a les 12 de la nit i va estar caminant fins a les 12 del migdia de l’endemà. Va aturar un camioner que transportava palla i li va demanar si el podia acostar a la capital de Mali, Bamako. Quan hi va arribar, el va acollir un familiar tres dies, però va tenir problemes amb una persona que el va agredir a l’habitació on era i es va estimar més marxar. Una altra persona el va ajudar a pagar el bitllet d’autobús per anar a Gao, a la riba del Níger, i des d’allà va caminar la distància que hi ha entre Manresa i Barcelona per poder viatjar, ja amb furgoneta, quinze dies a Algèria, on va treballar de paleta vuit mesos per fer diners. Diu que cada dia havia d’estar preparat per fugir perquè la policia d’allà «és molt dolenta».

El van informar que per arribar amb pastera a Europa havia de pagar entre 1.500 i 2.000 euros i, quan va tenir els diners, va caminar amb un grup de persones durant una setmana, sempre de nit per evitar la policia, fins a Nador, al Marroc, i es va passar tres mesos a les muntanyes fins que va trobar l’ocasió per arribar a Espanya per mar.

«Només podia ser esclau»

A Mali, explica que, segons la regió, si no es pertany a dues ètnies concretes només es pot ser esclau o terrorista. A la seva província, i en concret al seu poble, «com que érem minoria, només podia ser esclau». Només li queda una germana. Als seus pares i a la seva dona, que estava embarassada, els van matar. D’ella no en parla.

A casa del Moussa treballaven les terres d’un dels clans majoritaris. Cada any, el juny, entre les famílies pobres com la seva, aquest clan hi buscava una noia esclava, d’entre 14 i 15 anys i bonica, la violaven i mataven com a sacrifici perquè plogués per fer la collita els tres mesos següents. Després, la tiraven per un forat al terra.

La germana del seu pare va ser una d’aquestes víctimes perquè l’avi del Moussa no s’hi va oposar, però quan el seu pare el va rellevar com a cap del barri, es va negar a seguir el ritual. «No ho va acceptar i van sancionar la meva família sense metge, sense menjar i sense aigua. Cada dia havíem d’anar amb ruc a la frontera amb Mauritània per agafar aigua i comprar menjar. Un dia que vaig marxar, un grup de joves va anar a casa i va agredir la meva família, i un amic meu em va venir a buscar amb un cavall. Quan vaig arribar, eren a terra plens de sang. Els vaig portar a l’hospital i necessitaven sang, però no en vaig poder aconseguir». Van morir tots.

A Espanya, on està pendent que li donin l’asil, ha viscut a Alacant, a Màlaga, a Alcoi i a Llorca. Ara fa un any i dos mesos que viu a Manresa. De moment, té la targeta blanca, que va caducant i va canviant de color segons la seva situació. Per entendre com funciona tot plegat cal fer-se un croquis.

L’entrada en joc dels mentors

Com entren Farràs i Velasco en la seva vida? El segon recorda que el 2015, «quan hi va haver la crisi de refugiats de Síria, que es va preveure que portaria una allau de persones d’allà, van buscar gent que estigués disposada a ajudar». Una companya seva se’n va assabentar i els va proposar, a ell i a Farràs, apuntar-s’hi, i van fer la formació, atès que demanen que siguin unitats amb entre dues i cinc persones. «El problema és que és un programa que té molt bones intencions però que no té pressupost per acollir. Vam fer el curs, però a l’hora de la veritat, tot i que d’immigrants en van arribar, com que no hi havia diners, no es va fer, i igualment es van fer guetos, que justament és el que vol evitar aquest programa, que busca que hi hagi una interacció amb la gent local». Farràs hi afegeix com a objectius «facilitar-los el coneixement de l’entorn, la millora de l’idioma, si han de fer alguna gestió ajudar-los».

Finalment, a començament del 2021 els van presentar el Moussa. El compromís és de vuit mesos, que es van exhaurir l’octubre passat. Actualment, tot i que formalment ja s’ha acabat el seu acord, el malià sap que pot comptar amb ells. L’han ajudat? La seva resposta és diàfana: «Moltíssim, molt, molt. M’agrada molt Manresa, però si no tens ningú que t’ajudi, no hi pots viure bé. Gràcies a Déu són dues persones que m’han ajudat en moltes coses. Quan necessito alguna cosa, els escric un missatge i allà els tinc». Farràs destaca d’ell que és una persona que s’esforça molt.

Ni Farràs ni Velasco han repetit com a mentors. La manresana retreu al programa la manca de continuïtat. «D’ençà que vam fer el curs, ens han canviat la tècnica un munt de vegades! Algunes ja no les hem ni conegut. L’última, que és un deu, ens va dir que entenen que quan acabes una mentoria necessites un temps de descans». Velasco hi coincideix que és un programa benintencionat i necessari, però amb molt marge de millora.

A banda d’ajudar el Moussa en tot allò relacionat amb els papers i amb el tema laboral, sobretot hi han compartit converses i caminades. Al Collbaix, a Puigterrà per veure el castell de focs de la festa major, al parc de l’Agulla... «M’agrada molt Manresa. Soc molt del Barça i m’agrada molt viure a la província de Barcelona», remarca ell. Ara, a més a més, hi té dos bons amics