El Cor de Dones, impulsat per l’Ajuntament com una coral per crear vincles entre dones d’orígens, realitats i edats diverses a Manresa, tindrà continuïtat.

La iniciativa, per a la qual s’han obert les inscripcions gratuïtes, va néixer l’octubre passat i ha funcionat amb una quinzena d’integrants no només com a espai per a l’aprenentatge musical sinó també com a punt de trobada i de cohesió. La idea és encabir fins a una vintena de dones. Les inscripcions es poden fer per Internet o bé de forma presencial al Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig (c. de la Canal, 6), telèfon 93 875 23 10.

Fins ara, han fet dues petites actuacions: el 25 de novembre a la plaça Major, amb motiu de l’acte institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones; i el 25 de gener a la Casa Flors Sirera, com a clausura del Memorial pels conflictes oblidats.