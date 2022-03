S’ha obert el termini de sol·licituds de subvencions per al pagament de lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge. Els ajuts han estat convocats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i hi ha temps per sol·licitar-los fins al 29 d’abril, ha informat l’Ajuntament.

Els ajuts s’adrecen a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més. La quantia mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del lloguer (lloguer concertat) i l’import que hauria de pagar (lloguer just). Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l’import de la renda de lloguer, amb un màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, un màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 euros mensuals. A Manresa, es pot fer la sol·licitud de forma presencial a l’Oficina Local d’Habitatge, a Forum, a la plaça de la Immaculada, 3. També es pot fer de manera telemàtica a l’oficina virtual de tràmits ciutadans de la Generalitat.