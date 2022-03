L'Ajuntament de Manresa portarà al pròxim ple un Pla Estratègic de l'Envelliment i la Dependència, un document que marca 40 accions per dur a terme en els pròxims cinc anys amb l’objectiu de millorar el benestar integral de les persones i d’avançar cap a un model de societat i de ciutat pensat per a tothom. El Pla parteix d'un compromís municipal aprovat en sessió plenària el 2017, com a resposta a una proposta formulada pel sindicat de Comissions Obreres (CCOO). Aquest dilluns al migdia l'han presentat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs; Ivan Ramos, Secretari General de CCOO al Vallès Occidental i la Catalunya Central i Josep Fuentes i membres del sindicat de pensionistes i jubilats de CCOO Manresa.

El Pla tindrà una vigència de cinc anys, a partir de la seva data d’aprovació. S’estructura en quatre grans línies estratègiques prioritàries: l’impuls a la inclusió social comunitària, l’orientació a la permanència de les persones grans al seu domicili, l’ampliació de la cobertura de places residencials públiques (concertades) i l’aposta per la qualitat dels serveis. I s’ha construït tenint en compte els drets i llibertats de les persones grans —i en especial els de les persones grans amb dependència—, com a fórmula per combatre l’edatisme (la discriminació per edat). A Manresa, els percentatges d’envelliment (majors de 65 anys) i de sobre envelliment (majors de 85 anys) se situen per sobre de la mitjana de Catalunya, malgrat que la covid ha frenat aquest 2020 la tendència creixent dels darrers anys. Així, el percentatge d’envelliment a la capital del Bages és del 19,9%, mentre que a Catalunya és del 19%. I el de sobre envelliment (percentatge de població de més de 85 anys dins la franja de majors de 65) és també del 19,9%, essent del 17,1% a tot Catalunya. Durant el 2020, el 22% de les persones ateses pels Equips Bàsics d’Atenció Social de Manresa tenien més de 65 anys. A Manresa, es preveu que la població global variï poc en els pròxims anys, però dins d’aquest mateix nombre d’habitants, el col·lectiu de persones de més de 65 es preveu que creixi entre un 10% i un 15% en els pròxims deu anys per l’evolució de la piràmide poblacional, que veurà jubilar-se la generació del ‘baby-boom’. Pel que fa a la població de més de 85, es preveu un augment d’entre el 9 i el 21%. En aquests moments, les accions compten amb un pressupost assignat global de 913.561 euros, encara que el consistori apunta que el volum invertit serà molt major, ja que hi ha accions que es desenvoluparan directament amb recursos i personal propi de l’Ajuntament de Manresa i altres que es finançaran amb subvencions i programes provinents d’altres institucions, com la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Un pas darrera un altre El Pla Estratègic de l’Envelliment i la Dependència a Manresa se centra bàsicament en la part assistencial de les cures, en les necessitats de suport i en les situacions d’exclusió —com són les condicions de l’habitatge o la pobresa—. En aquest sentit, es tracta d’un “pla parcial”, en paraules de la regidora responsable, Mariona Homs, que explica que el document ha de ser “el punt de partida per a una reflexió més amplia, profunda i acurada de la situació global de l’envelliment, tenint en compte la persona des que es jubila fins al final de vida, i més enllà de la cobertura de les necessitats provocades principalment per la dependència”. Replantejament a causa de la Covid El Pla parteix d'un compromís municipal acordat en el ple de l'Ajuntament del 16 de maig del 2017, en el qual es va aprovar l'elaboració d'una “diagnosi de les necessitats assistencials actuals i futures de la gent gran de Manresa", com a resposta a una proposta formulada pel sindicat de CCOO dins el marc d'una audiència pública. Durant el 2018 i el 2019 es va elaborar la diagnosi i es va crear una comissió formada per diferents institucions del territori, que havia de permetre durant el 2019 i 2020 fer la planificació estratègica d'actuacions. A causa de la covid-19, es va haver de replantejar el document.