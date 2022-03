Manresa Turisme ha rebut la visita de més de 35 agents turístics d’arreu de Catalunya, tant guies oficials com operadors, que han volgut conèixer a fons la ciutat per promocionar-la i comercialitzar-la des dels seus canals propis.

L’acció va sorgir arran de la participació de Manresa a una presentació a Barcelona, a finals de gener, organitzada pel Consell Comarcal del Bages, on va presentar-se l’oferta turística vinculada a la Ruta del Vi del Bages. Fruit de l’interès que van mostrar els operadors en la ciutat de Manresa i en la seva oferta cultural i gastronòmica (posant èmfasi en la ciutat com a final del Camí Ignasià), Manresa Turisme ha organitzat dues visites promocionals per tal que coneguessin de primera mà la ciutat.

L’experiència que s’ha ofert als operadors s'anomena Maridatges de Patrimoni, on es visiten alguns dels principals recursos turístics de la ciutat com la Seu, el Balç i l’Espai Manresa 1522. Es combina l’explicació historicocultural amb un maridatge de vins de la DO Pla de Bages, escollits per a cada espai, i amb una tapa personalitzada elaborada pel xef Jordi Llobet. A banda d’aquesta experiència, els assistents van visitar, també, la Cova de Sant Ignasi.

Els participants procedien de tot Catalunya. La seva valoració ha estat molt positiva i ja s’han concretat alguns acords de comercialització. L’actuació forma part del programa de promoció inclòs al Pla de Treball de Manresa Turisme 2022, un programa que enguany es potenciarà amb diverses accions, algunes de les quals sota el paraigua de l’Agència Catalana de Turisme, la Diputació de Barcelona o Bages Turisme.