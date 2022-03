Regió7 va informar ahir que, entre les persones que han anat a la frontera de Polònia amb Ucraïna per recollir refugiats, hi ha un grup de Manresa que hi va viatjar dijous amb dues furgonetes. Es tracta de Bernat Bernabeu, pare i fill. Ahir, el segon va informar a aquest diari que ja havia començat el camí de tornada cap a Manresa, amb la previsió d’arribar-hi dilluns a la nit. Amb ell i Ron Hely, l’amic amb el qual va, viatgen una mare i dues filles que fugen de la guerra a Ucraïna i que van a Madrid perquè hi tenen familiars.

El seu pare, amb la seva parella, Íngrid Espinach, encara era ahir a Polònia esperant la família que portaran a Manresa, que havia de fer el viatge fins allà des de Rússia i encara no havia arribat on són ells, a la ciutat de Medyka. En el viatge d’anada van aprofitar per portar el material que van aplegar per donar a les persones que estan deixant Ucraïna a causa de la guerra. Hi havia des de 100 quilos de roba per a la canalla, 150 ninots de peluix i 8 sacs de dormir. Manresa i Sant Joan preveuen rebre els propers dies mig centenar d’ucraïnesos Entrevistes a les famílies de Manresa que vulguin acollir refugiats, aquest dilluns Més d'1,7 milions de refugiats L'ONU ha actualitzat la xifra de refugiats ucraïnesos que han fugit de la invasió russa. Actualment, aquesta dada ascendeix a 1.735.068 persones. Són dades recollides des del 24 de febrer, quan va començar el conflicte bèl·lic amb els primers atacs russos. Polònia és el destí majoritari dels refugiats amb un total d'1.027.603, el 59,2%, seguit d'altres països europeus, on s'han desplaçat 183.688 refugiats. A Hongria hi han fugit 180.163 ucraïnesos, mentre que a Eslovàquia, 128.169, i a Moldàvia 82.762. A Rússia han marxat un total de 53.300 ucraïnesos. L'ONU calcula que podrien arribar a fugir 4 milions de persones d'Ucraïna que necessitaran "protecció i suport". L'ONU destaca la resposta regional interinstitucional que s'està donant als refugiats, en suport amb els esforços dels països acollidors. El pla de resposta inclou l'ONU, les ONG i altres socis rellevants i se centra a donar suport als governs dels països d'acollida per garantir l'accés segur dels refugiats d'acord amb els estàndards internacionals. També se centra en la prestació de serveis crítics de protecció i assistència humanitària. Segons l'ONU aquesta és la crisi de refugiats que creix de manera més ràpida des de la Segona Guerra Mundial.