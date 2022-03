El Comitè 8M convoca per avui a les 7 de la tarda una manifestació feminista que sortirà de la Ben Plantada de Manresa.

Per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora i amb el lema «Molt per defensar, molt per avançar. Feminisme, ara i sempre», l’organització fa una crida a la participació i tornaran als carrers per continuar lluitant, «perquè necessitem ser moltes».

L’any passat a Manresa més d’un miler de veus van clamar contra la desigualtat que encara pateixen les dones.

Les manifestants van denunciar la mercantilització de l’educació, el patriarcat omnipresent, el capitalisme, la repressió, la violència masclista, el racisme institucional, la precarietat i l’explotació laboral i els desnonaments.