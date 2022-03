Després de 12 anys organitzant les sortides en marxa nòrdica pels itineraris de l’Anella Verda de Manresa i conscients que la majoria d’aquests recorreguts ja són coneguts per la població, l’entitat ecologista Meandre ha decidit ampliar el radi de les caminades a tot el Pla de Bages.

Diumenge se sortirà, a les 10 del matí davant de Cal Gallifa, amb la col·laboració de Voluntàries mediambientals de Sant Joan i de dos bons experts en rutes del Bages, Marc Vilarmau i Jordi Planell. Es coneixerà el Torrent Fondo, Camí de Joncadella, Camp de Lledoners, Masia de les Torres-Capella de Sant Jaume i Santuari de Joncadella.

La caminada vol servir també per veure in situ l’afectació que implicaria la proposta de requalificació com a sòl industrial del Camp de Lledoner a tocar del camí de Joncadella. A l’aturada prevista a Joncadella se sortejarà una aquarel·la donada pel pintor Joan Carrió que reflexa la bellesa de l’indret.