Fa anys va caure una part de la part que envolta un solar ubicat a la travessia del Ginjoler de Manresa, una zona altament transitada a pocs metres del CAP Bages. Al principi això facilitava l’acumulació de tota mena de brutícia, inclosa la d’excrements de persones. Més endavant hi van fixar un tancat metàl·lic que no ha evitat el llançament de brutícia, i que junt amb el creixement constant de vegetació fa que l’aspecte del solar sigui deplorable.

En qualsevol cas, el pitjor de tot i tal com s’aprecia a la foto, és la reducció de pas per els vianants doncs no hi ha vorera, amb la conseqüent perillositat de ser atropellats per algun vehicle. La cruïlla no té suficient visibilitat i representa un alt factor de risc per les persones. Al perdre espai per els vianants, també fa difícil el pas dels cotxets dels infants i persones amb mobilitat reduïda.

Veïnat del sector considera que la solució passa per enderrocar les dues parets que encara envolten inútilment el solar que mai podrà ser edificable, i posar si cal unes pilones. Això estalviaria molèsties al veïnat i donaria una seguretat ara inexistent.