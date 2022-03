La Generalitat farà arribar el Pacte Nacional per la Llengua arreu de Catalunya i el presentarà a 16 ciutats, entre les quals hi ha Manresa, amb presència del secretari de Política Lingüística i altres representants institucionals i acadèmics. A banda de la capital del Bages, també tindran lloc a Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sort, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedès. El Govern anima la ciutadania a participar en el procés participatiu a títol personal, detectant els principals reptes que consideren que té el català i proposant solucions.

El tret de sortida del Pacte ha sigut la publicació, el mes de febrer, de l’informe acadèmic 'Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana', i aquest mes de març s’inicia la fase informativa que dona peu al debat públic. Aquesta fase es vertebra a partir de sessions de presentació territorials amb presència del secretari de Política Lingüística i altres representants institucionals i acadèmics.

En aquestes sessions, s’hi explicarà el diagnòstic sobre el català que conté l’informe acadèmic i exposarà les principals línies i objectius tant del Pacte Nacional per la Llengua com els detalls del procés participatiu. Política Lingüística també organitzarà sessions monogràfiques i taules rodones sobre els dotze eixos que vertebren el procés participatiu, nou de les quals seran focalitzades en àmbits socials: administracions públiques; món educatiu i de recerca; cohesió social i acolliment; món de la cultura; món audiovisual i mitjans de comunicació; món digital i tecnologies de la llengua; món socioeconòmic i laboral; salut i atenció a les persones; lleure, esport i món associatiu; dues tindran un caràcter més territorial, relacions entre els territoris de llengua catalana i àmbit estatal, europeu i internacional, i, finalment, hi haurà una sessió dedicada a la qualitat de la llengua, que tindrà lloc a l’Institut d’Estudis Catalans.

L'executiu insta les entitats i col·lectius a organitzar sessions autogestionades, per les quals a través de la web del pacte es facilitaran materials gràfics i guies, amb la intenció d’aïllar reptes i proposar solucions. Es preveu que els canals de participació estiguin oberts a partir del mes d’abril. S’admetran propostes fins al 30 de juny, data en què finalitzarà la fase de participació.

A la tardor es farà un retorn d’informació a la ciutadania i es lliuraran els resultats a la taula del Pacte Nacional perquè s’incloguin en la discussió i l’elaboració de l’acord polític.